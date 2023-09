O Hospital Cruz Vermelha Brasileira do Paraná promove bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal. O evento está marcado para os dias 17 e 18 de setembro, das 9h às 17h. O endereço é na Avenida Vicente Machado, 1261, bairro Batel.

IMPORTANTE: Para efetuar as compras, é preciso retirar uma senha que será entregue por ordem de chegada, a partir das 8h.

O bazar visa arrecadar fundos para a instituição, para compra de equipamentos, enxoval e ajuda de custos. Eletrônicos, roupas, brinquedos e outros produtos são as opções disponíveis.

Vale ressaltar também, que os produtos não possuem troca e nem devoluções. A entrada é um quilo de alimento não perecível, que deve ser entregue no dia de acesso ao bazar. Para a compra, é necessário também a apresentação de CPF. Não será permitido o acesso para menores de 14 anos.

O Bazar Cruz Vermelha Brasileira – Paraná será na Avenida Vicente Machado 1261, Batel, Curitiba. As senhas serão entregues a partir das 8h.

