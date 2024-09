Bazar beneficente em Curitiba tem roupas, livros, itens de decoração e até móveis

Do Pequeno Cotolengo

Roupas, livros, utensílios para a cozinha, de decoração e até móveis fazem parte do Bazar Especial promovido pelo Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, em Curitiba, neste sábado (14). As vendas começam às 8h30 e vão até às 15h.

O bazar beneficente é realizado para arrecadar verbas para a organização, e também é uma boa oportunidade para fazer compras com preços acessíveis. Além de roupas e itens para a casa, outras edições do bazar já comercializaram bicicletas e artigos inusitados, como piano, carrinho de golf e uma scooter elétrica.

Como participar?

Para participar do Bazar Especial, não é necessário realizar cadastro prévio, basta chegar no Pequeno Cotolengo, retirar a senha e aguardar a entrada.

VIU ESSA? Curitiba entra na mira da Shein em projeto audacioso

Nas compras, serão aceitos pagamento em dinheiro, PIX, cartão de débito ou crédito. Já para os parcelamentos, é preciso consultar os valores mínimos.

Foto: Divulgação/Pequeno Cotolengo

Centenas de pessoas atendidas

O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo realiza mensalmente o Bazar Especial como forma de arrecadação de verba para manter os atendimentos ofertados para mais de 270 pessoas, assistidos com múltiplas deficiências que moram e dependem completamente da Organização, e também, para os atendimentos ambulatoriais em fisioterapia e para pacientes com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Serviço

Bazar Especial do Pequeno Cotolengo

Dia: sábado 14/09

Horário: das 8h30 às 15h

Endereço: Rua José Gonçalves Júnior, 140, Campo Comprido

Foto: Divulgação/Pequeno Cotolengo

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?