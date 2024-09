Curitiba entra na mira da Shein em projeto audacioso

A gigante varejista global de moda Shein anunciou nesta quinta-feira (12) um projeto de expansão do marketplace no Paraná. Procurando se aproximar de diferentes regiões do Brasil, a empresa chinesa garante que essa é uma oportunidade para comerciantes paranaenses venderem artigos de vestuário dentro da plataforma que soma 45 milhões de clientes.

O projeto de expansão do marketplace no Brasil começou em abril de 2023 no Rio de Janeiro e, em seguida, Minas Gerais. Agora, o Paraná foi anunciado como a próxima região-alvo. O plano foca em quatro cidades no estado: Curitiba, Londrina, Cascavel e Maringá.

Recebe o nome de marketplace o site ou aplicativo de vendas que oferece produtos de vários lojistas. Ou seja, não existe apenas um vendedor dentro daquela plataforma, mas vários.

Felipe Feistler, diretor-geral da Shein no Brasil. Foto: Wanessa Soares / divulgação.

Diretor-geral da Shein no Brasil, Felipe Feistler, explica que além da expansão fazer parte de uma estratégia da empresa dentro do país – que tem como meta ter 85% das vendas locais até 2026 -, essa é uma forma de valorizar a moda regional.

“A expansão no Paraná, além de ser uma região com novos vendedores, traz produtos que eventualmente não existem na nossa plataforma. O Brasil é um país muito grande, complexo. É muito difícil ofertar produtos que você só tem vendedores, por exemplo, de São Paulo. A moda muda muito de estado para estado. Então o plano de expandir o marketplace no Paraná também tem essa questão de regionalizar e trazer produtos diferenciados para nossa plataforma”, afirma.

Feistler revela que antes do lançamento as quatro cidades paranaenses foram testadas e apresentaram potencial de adesão de novos vendedores na plataforma. Inclusive, ele cita um caso de sucesso em Maringá. A empresa VM Jalecos e Acessórios entrou no marketplace da Shein em setembro de 2023. Até julho deste ano, a empresa alcançou faturamento mensal de R$ 150 mil, representando aumento de 888% desde o primeiro mês.

Anunciado nesta quinta, o projeto tem metas ambiciosas. “Estamos confiantes que vamos conseguir expandir para o estado e com uma meta bem agressiva de chegar em 1.500 vendedores até novembro deste ano. Uma plataforma que hoje tem 25 mil. Então a gente fala entre 5% e 10% dos vendedores da plataforma devem vir do estado do Paraná”, projeta o diretor-geral.

Como vai funcionar o marketplace da Shein no Paraná

Existem algumas regras para fazer parte do marketplace da Shein. Inicialmente, os vendedores interessados precisam fazer um cadastro. Depois, eles passam por uma avaliação de qualificação antes de serem liberados para operar na plataforma.

Feistler comenta alguns itens que são analisados durante essa avaliação. “É muito importante que eles tenham produtos, roupas de qualidade, desenvolvam os próprios produtos. A gente procura vendedores que tenham a capacidade de desenvolver moda, design de moda, de estar prestando atenção na moda local. Senão a gente acaba trazendo intermediários, que compram de alguém e vendem. A gente quer justamente vendedores que tenham essa capacidade”.

Os comerciantes também precisam ter CNPJ ativo e seguir as regras tributárias brasileiras. A empresa não aceita produtos falsos. “A Shein quer trazer, com esses vendedores, uma moda do Paraná e ofertar para o Brasil algo que eventualmente a gente ainda não tem na nossa plataforma”, acrescenta o diretor-geral.

Portanto, vendedores do Paraná interessados em fazer parte do marketplace da Shein já podem fazer o cadastro online a partir desta quinta-feira (12).

Qual é a taxa de comissão do marketplace da Shein?

Feistler aponta algumas vantagens que os comerciantes encontram no marketplace da gigante chinesa, como:

Sem taxa de comissão por 30 dias. “A gente deixa esses vendedores entrarem, usarem a plataforma por 30 dias e das vendas não cobramos comissão [inicialmente]. Justamente para ver esse período de adaptação, se faz sentido para ele estar na plataforma ou não. Só depois de 30 dias a gente começa a cobrar uma comissão de 16%”, explica Feistler;

“A gente deixa esses vendedores entrarem, usarem a plataforma por 30 dias e das vendas não cobramos comissão [inicialmente]. Justamente para ver esse período de adaptação, se faz sentido para ele estar na plataforma ou não. Só depois de 30 dias a gente começa a cobrar uma comissão de 16%”, explica Feistler; Acesso a 45 milhões de consumidores. “A gente trabalha com esses pequenos e médios empreendedores, conecta eles com os consumidores da plataforma”;

“A gente trabalha com esses pequenos e médios empreendedores, conecta eles com os consumidores da plataforma”; Desenvolvimento da própria marca. “Tem times de treinamento que ajudam os vendedores a cresceram. Também fornecemos dados de tendência. Então o vendedor estando no nosso sistema tem acesso a mais dados para desenvolver a moda dele”;

“Tem times de treinamento que ajudam os vendedores a cresceram. Também fornecemos dados de tendência. Então o vendedor estando no nosso sistema tem acesso a mais dados para desenvolver a moda dele”; Participação em campanhas de dias especiais, como Dia dos Namorados, datas iguais, Natal.

