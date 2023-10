Bar do Alemão promove jantar típico com verba revertida para hospital

No dia 25 de outubro, o Bar do Alemão, um dos mais tradicionais de Curitiba, promove a Noite Alemã dos Amigos do HC. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para a revitalização do Hospital Victor Ferreira do Amaral, especializado na saúde da mulher e que já está em obras.

Para o evento, o bar servirá um buffet completo com pratos da gastronomia alemã. Além dos famosos joelho de porco (eisbein) e chucrute, os convidados encontrarão também mesas de frios e antepastos, salada de folhas, carne de onça, linguiça bock e brastwurst, batatas, peixe, frango e carne bovina.

Além do valor dos convites para o jantar, parte do valor da venda de sobremesas e do chopp submarino, que terá de brinde uma canequinha exclusiva do evento, também será revertido aos Amigos do HC.

O evento terá início às 19h30 com buffet livre servido das 20 horas às 22 horas, no Bar do Alemão, no Largo da Ordem. O valor do ingresso é R$ 109 por pessoa podendo ser parcelado em até três vezes. O ingresso não inclui bebidas e sobremesas.

O convite pode ser comprado no site dos Amigos do HC.

Serviço

Noite Alemã dos Amigos do HC

Local: Bar do Alemão – Rua Dr. Claudino dos Santos, 63 – São Francisco – Curitiba

Data: 25 de outubro

Horário: 19:30h

Valor por pessoa: R$ 109

Adquira os ingressos no site.

