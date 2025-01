Baixa pressão no litoral motiva alerta da Sanepar sobre uso racional de água

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

“A água está sem pressão, nossas caixas d’água de 500 e 1000 litros estão ficando vazias”, é isso que relata o morador do balneário Nereidas, em Guaratuba, Bira Nascimento. Desde o início da semana, residentes e veranistas estão enfrentando dificuldades no abastecimento de água em plena temporada.

É o caso de Djhenifer Fernandes, que contou à reportagem da Tribuna do Paraná que tem usado um galão para se enxugar na volta da praia. “Ontem (sexta-feira, 3) ficamos sem água por causa de um rompimento de e hoje a água voltou, mas parou”, reclamou.

No segundo dia do ano, a moradora Francielen Marques Bergossi relatou que precisou buscar água em uma torneira localizada na Rua Argentina do balneário Nereidas para encher baldes e usar na cozinha e banheiro. “Graças a Deus voltou a água ontem, uma alegria sem fim”, detalha.

O que está acontecendo, Sanepar?

Procurada, a Sanepar disse que o sistema de monitoramento, que funciona 24 horas, não apontou falta de água na última semana, exceto nesta sexta-feira após o anel de uma adutora romper. “Ele alerta que o abastecimento foi cortado antes mesmo do cliente notar”, explica Fábio Basso, gerente-geral da Sanepar em Curitiba e Litoral.

Sobre a água chegar sem pressão nas residências, a companhia de saneamento aponta dois fatores: a caixa d’água não ser compatível com o tamanho da família e que a falta de força ocorre por causa da grande demanda.

Uso racional da água é dever de todos

“É importante chamar a atenção também para o uso racional da água, que é recomendada para a alimentação e higiene. Muitas pessoas chegam da praia e usam a água da caixa para se limpar da areia, isso não é o ideal”, detalha Basso.

A Sanepar recomenda reduzir o tempo do banho, fechar a torneira ao escovar os dentes e fazer a barba, cobrir piscinas para evitar evaporação, deixar acumular louça para lavar de uma vez, adiar lavagem de carros, calçadas e quintais e encher piscinas antes das 10 horas da manhã ou depois das 22 horas.

Com o uso racional, segundo a companhia de abastecimento, todos os moradores, mesmo de balneários afastados da região central, receberão água.