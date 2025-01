Sem água há dias, balneário de Guaratuba pode ficar mais tempo sem abastecimento

A Sanepar informa que um anel de distribuição de água no Balneário Coroados, no município de Guaratuba, no litoral do Paraná, rompeu na manhã desta sexta-feira (03). O rompimento da tubulação, que tem 200 milímetros de diâmetro, pode afetar o abastecimento nas regiões dos balneários Barra do Saí, Coroados, Nereidas e Eliana.

No entanto, os veranistas do bairro Nereidas já estão enfrentando problemas com a falta de água desde o início da semana. Esta sexta-feira é o quinto dia que os moradores estão sem abastecimento, o que está atrapalhando as atividades e férias de verão das famílias.

Conforme informações da Sanepar, as equipes estão trabalhando para arrumar o anel. A previsão é a de que o abastecimento nos quatro balneários de Guaratuba volte à normalidade até o fim da tarde desta sexta.

Contatos da Sanepar

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br