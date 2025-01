Famílias improvisam para curtir férias sem água em Guaratuba

Moradores e veranistas do balneário Nereidas, em Guaratuba, estão sofrendo com a falta de água há quatro dias. Em meio a alta temporada de férias de verão, as torneiras secas prejudicaram as refeições, a limpeza da louça, e até os banhos – que são mais frequentes nessa época com a ida à praia e também à piscina.

Sem água em casa, a moradora Francielen Marques Bergossi tem buscado água numa que fica na Rua Argentina, onde mora. “Estamos enchendo os baldes e levamos a cozinha, ao banheiro. E assim estamos nos virando”, desabafa.

A situação é semelhante na família da Djhenifer Fernandes. Ela relatou para a reportagem da Tribuna do Paraná que não tem conseguido cozinhar em casa. Com as crianças de férias, ela tem evitado ir ao mar por causa da falta de água. “Eu tenho evitado de ir ao mar, mas com as crianças em férias é difícil segurar em casa. O que faço quando vamos é deixar um galão para se enxaguar na volta”, revela.

Sem água desde o dia 30 de dezembro, Djhenifer conta que teve que passar o Réveillon no seco. Para poder cozinhar a ceia, ela precisou puxar água com baldes para poder fazer toda a preparação. “Foi muito cansativo”, desabafa.

O que aconteceu, Sanepar?

De acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná, há uma baixa pressão no sistema que abastece o balneário Nereidas, em Guaratuba. Uma injeção de água na rede tem provocado essa baixa pressão de água, o que tem afetado o abastecimento.

“A Sanepar informa que está monitorando o sistema de abastecimento de água de Guaratuba. Em razão das reclamações de falta pontuais de água em algumas regiões, em especial, na região do Balneário Nereidas, estão sendo feitas manobras no sistema e injeção de água com caminhões-pipa, diretamente nas redes de distribuição, para regularizar a pressão”, disse em nota.

A Sanepar informou para a Tribuna do Paraná que o sistema será normalizado ainda nesta quinta-feira (02), após às 20 horas.