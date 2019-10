Em função de obras de ampliação de redes da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), o abastecimento de água pode ser prejudicado em alguns bairros durante esta semana.

Nesta terça-feira (15), o bairro atingido será Miringuava; na quarta (16), Aristocrata será afetado; e, na quinta-feira (17), pode ser atingido o bairro Libanópolis. Nos três dias, a paralisação do abastecimento começa às 8h30, com retorno programado para o período da tarde. No entanto, clientes que possuem caixa-d’água não devem ser afetados.