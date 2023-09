O rompimento de uma das adutoras que abastecem Curitiba pode afetar o fornecimento de água na capital, nesta segunda-feira (04). De acordo com a Sanepar, podem ficar com as torneiras secas os bairros Fazendinha e Cidade Industrial de Curitiba.

As equipes da empresa trabalham no conserto da adutora e o serviço deve ser finalizado às 22h. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 6h de terça-feira (05), de forma gradativa.

Em situações como esta, a orientação aos consumidores é a de fazer uso da água priorizando alimentação e higiene pessoal. Só devem ficar sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A sugestão é que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

