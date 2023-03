O rompimento de uma adutora afeta o abastecimento de água em bairros de Curitiba. De acordo com a Sanepar, o problema aconteceu na noite de quinta-feira (30), na rede principal que transporta água da unidade do Arujá ao Sítio Cercado. Conforme a empresa, equipes fizeram manobras no sistema e trabalham no conserto da tubulação. Os serviços devem ser concluídos até as 11h30 desta sexta (31).

LEIA MAIS – Previsão do tempo para Curitiba tem temperaturas altas e chance de chuva

O rompimento afeta o abastecimento nas regiões dos bairros: Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara e Umbará. A previsão é que o fornecimento volte à normalidade a partir das 23h e de forma gradativa.

LEIA AINDA – Importante estação tubo de Curitiba ganhará reforma; Saiba o bairro

Em situações como esta, a orientação da empresa é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

Com caixa-d’água

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) recomenda que todos possuam o reservatório. A Sanepar sugere que tenha capacidade de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, a orientação é ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.pr.gov.br.

Veja que incrível