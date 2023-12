Bairros de Curitiba e de São José dos Pinhais, na região metropolitana, tem o abastecimento de água afetado nesta quarta-feira (7). Em Curitiba, o problema é causado pelo rompimento de uma adutora na Avenida Estados Unidos. De acordo com a Sanepar, a manutenção deve ser concluída em torno do meio-dia desta quarta e a previsão é de normalização no fornecimento por volta das 18h. Veja lista de bairros afetados.

Bairros sem água em Curitiba

Barreirinha

Ahú

Boa Vista

São Lourenço

Cachoeira

Abranches

Em São José dos Pinhais

O rompimento de outra adutora, ocorrido na Avenida Guatupê, pode interferir no abastecimento de água em São José dos Pinhais. Na região, os serviços devem ser finalizados em torno das 16h e a normalização do abastecimento está prevista por volta das 17h.

Bairros sem água em São José dos Pinhais

Guatupê

Academia

Cristal

Ipê

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Reclamações e dúvidas

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

