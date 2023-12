Cuidado por onde você anda! A frase típica de mãe que deseja ter o filho seguro em todos os lugares, não entraria na conta em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Um mulher que andava por uma rua foi “engolida” por um grande buraco na última segunda-feira (4).

Uma câmera de segurança gravou a cena. A mulher andava apressada devido à chuva na cidade e, ao pisar com um dos pés no chão, uma cratera se abriu e a engoliu. A mulher caiu para dentro do buraco e bateu as costelas na borda da cratera.

Na sequência, ela colocou as mãos para fora do buraco para conseguir sair. Uma outra pessoa que passou no local ainda tenta ajudá-la.

Segundo o portal G1, que divulgou as imagens do buraco, a mulher que não quis ser identificada, relatou que a queda provocou dor das costas e cortelas. Devido às dores, ela foi até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde tomou medicamentos e fez raio-x.

Que buraco é esse??

Em resposta ao ocorrido, a Sanepar informou que a cratera se abriu devido a uma tubulação de esgoto que se rompeu com a passagem da vítima.

