A quinta-feira (19) pode ser um dia sem água para muitos moradores de Curitiba e das cidades de Araucária e Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O motivo, segundo a Sanepar, é o rompimento de uma das principais redes de distribuição de água que abastecem estes dois municípios da RMC, ocorrido nesta madrugada.

O conserto, na rede que apresenta grande diâmetro, é feito por técnicos da companhia e deve ser concluído até às 13h. A previsão para o abastecimento voltar à normalidade é a partir das 19h desta quinta-feira, de forma gradativa. Veja abaixo a lista de bairros afetados.

O rompimento da adutora pode afetar o abastecimento ou causar oscilação na pressão nas redes de distribuição de água nos seguintes bairros:

Curitiba

Campo do Santana

Caximba

Tatuquara

Araucária

Cachoeira

Campina da Barra

Costeira

Iguaçu

Tindiquera

Fazenda Rio Grande

Bairro dos Estados

Eucaliptos

Gralha Azul

Iguaçu

Nações

Santarém

Santa Terezinha

Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água priorizando a alimentação e higiene pessoal. Segundo a empresa, só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

