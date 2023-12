Sem água no calorão!

Bairros de Curitiba e de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), têm o abastecimento de água afetado nesta quinta-feira (21), após o rompimento de uma adutora no sistema Santa Cândida, na capital paranaense, no fim desta manhã.

LEIA MAIS – Curitiba terá orçamento recorde para 2024: Grana não será problema para entrega da Linha Verde por Greca

De acordo com a Sanepar, previsão é de que a manutenção seja concluída por volta das 15h, com normalização do abastecimento aproximadamente às 17h desta quinta. Veja abaixo a lista de bairros afetados.

LEIA AINDA – BR-116 interditada após tombamento de caminhão com carga perigosa; Vídeo mostra fogo e estouros

Bairros sem água em Curitiba e RMC

Curitiba

Atuba

Santa Cândida

Colombo

Campo Pequeno

Osasco

Neste período, a orientação é para uso racional da água. Podem ficar sem água os clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Atendimento e reclamações

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Novidade Supermercado de Curitiba inaugura sua maior loja em prédio histórico Oportunidade! PSS em Curitiba tem 21 vagas e salário de até R$ 24 mil; Como concorrer?