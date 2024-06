Bairros de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, podem ficar sem água nesta terça-feira (18). A Sanepar, responsável pelo abastecimento no Paraná, realiza obras de melhoria no sistema.

Segundo a empresa, os bairros afetados são Guatupê e Jardim Cruzeiro. A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer em torno das 18 horas desta terça.

De acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

