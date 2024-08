Bairro familiar de Curitiba tem furto à residência frustrado pela Polícia

Policiais Militares conseguiram melar o plano de dois assaltantes, na tarde desta quarta-feira, no bairro Santa Quitéria, em Curitiba. Os marginais prenderam em flagrante os dois por envolvimento em um furto a uma casa no bairro.

Segundo o Centro de Operações Policiais Militares (COPOM), populares informaram sobre o furto em andamento com a presença de um Fiat Mobi estacionado nas proximidades. Dentro do carro estava um homem que esperava outros dois indivíduos que estavam na casa.

Uma equipe do 23º Batalhão de Polícia Militar foi imediatamente deslocada para o local. Ao abordar o homem dentro do veículo, os policiais confirmaram que dois comparsas estavam dentro da residência. Com essa informação, a equipe entrou na casa, mas os suspeitos conseguiram fugir, pulando o muro dos fundos.

Fuga em Curitiba não durou muito tempo

Outras viaturas, então, foram acionadas para auxiliar nas buscas aos fugitivos no bairro de Curitiba, sendo um deles foi localizado, pouco tempo depois, em um supermercado próximo à cena do crime.

Segundo os policiais, após consultas, foi constatado que o Fiat Mobi estava circulando com placas adulteradas pelo bairro de Curitiba.

Presos em flagrante tem Curitiba

Os dois homens, de 26 e 22 anos, foram presos em flagrante por furto e encaminhados à Central de Flagrantes. O veículo utilizado na ação criminosa também foi apreendido.

Como é o bairro Santa Quitéria, em Curitiba?

Santa Quitéria é um bairro residencial e tranquilo em Curitiba, conhecido por seu ambiente acolhedor e familiar. Localizado na região oeste da cidade, é um bairro familiar de Curitiba com uma mistura de casas antigas e novas construções, incluindo apartamentos e sobrados.

Infraestrutura: Santa Quitéria oferece uma boa infraestrutura, com supermercados, farmácias, escolas, academias, e outras comodidades do dia a dia. Embora seja majoritariamente residencial, há também opções de comércio local, que atendem bem aos moradores.

Acessibilidade: O bairro está bem localizado, com fácil acesso a outras regiões de Curitiba, como o Centro e os bairros Batel e Água Verde. As principais vias que cortam Santa Quitéria, como a Avenida Arthur Bernardes, facilitam o deslocamento pela cidade.

Áreas Verdes: Apesar de não ser conhecido por grandes parques, o bairro possui algumas praças e áreas verdes que proporcionam lazer aos moradores. A proximidade com o Parque Barigui, um dos maiores e mais populares da cidade, também é um ponto positivo.

Custo de Vida: O custo de vida no bairro é considerado médio, com opções de moradia que variam bastante em preço, permitindo que diferentes perfis de moradores possam viver ali.

Perfil dos Moradores: A população do bairro é diversificada, incluindo famílias, estudantes, e profissionais de várias áreas. O ambiente é tranquilo e propício para quem busca um lugar mais sossegado para viver, mas ainda com fácil acesso às comodidades urbanas.

