Região Metropolitana de Curitiba cresce e alcança 3,6 milhões de pessoas, diz IBGE

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) ganhou 137.670 habitantes nos últimos dois anos, chegando a uma população estimada de 3.697.928 pessoas em 2024 (eram 3.559.366 em 2022). É o que mostram as estimativas divulgadas nesta quinta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Todos os 29 municípios da RMC tiveram crescimento populacional na comparação com os dados do Censo 2022.

Oitava maior cidade brasileira, Curitiba foi também a que mais cresceu no Paraná, com 55.507 habitantes a mais e uma população estimada de 1.829.225 pessoas neste ano. São José dos Pinhais foi a segunda na RMC que mais cresceu: são estimados 16.016 novos habitantes, somando uma população de 345.644 pessoas.

Já Fazenda Rio Grande, que tinha sido a cidade com o maior crescimento habitacional do Estado na comparação com o Censo 2010, segundo o IBGE, pode ter ganho 12.633 residentes a mais e chegou a 161.506 habitantes, ultrapassando Araucária como a quarta mais populosa da RMC. E pela primeira vez, chegou ao top 10 entre os maiores municípios paranaenses.

O diretor-presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), Gilson Santos, destaca que os dados populacionais ajudam no planejamento das políticas públicas para a região.

“É muito importante ter esses dados atualizados no momento em que o Governo do Estado, por meio da Amep, está desenvolvendo o novo Plano Diretor da Região Metropolitana de Curitiba. Estamos com o PDUI em curso e são informações relevantes para que possamos, de forma muito fidedigna, trabalhar nesse planejamento futuro”, afirma.

Mesmo com o avanço populacional em Curitiba apontado pelo estudo do IBGE, pela primeira vez a população das demais cidades superou o número de habitantes da Capital, com os outros 28 municípios somando uma população estimada de 1.868.703 habitantes, quase 40 mil a mais que Curitiba.

“É um fenômeno que demonstra que, ao longo dos últimos anos, os municípios do entorno cresceram mais que a própria Capital”, ressalta.

IBGE diz que na RMC vive um terço dos paranaenses

Praticamente um terço dos paranaenses vivem na RMC. A população estimada do Paraná é de 11.824.665 habitantes, segundo o IBGE, sendo a maior do Sul e a quinta maior do País. A população do Estado variou 3,32% em relação ao Censo 2022, que apontava 11.444.380 pessoas residentes no Estado.

A Capital concentra 49% da população da RMC, e outros oito municípios têm mais de 100 mil habitantes. São José dos Pinhais é a segunda mais populosa, seguida por Colombo (240.720), Fazenda Rio Grande (161.506), Araucária (160.038), Campo Largo (142.695), Pinhais (131.199), Piraquara (124.934) e Almirante Tamandaré (124.788).

Na sequência estão Campina Grande do Sul (49.971), Lapa (45.857), Rio Branco do Sul (39.307), Itaperuçu (32.890), Rio Negro (31.992), Campo Magro (31.555), Mandirituba (28.761), Quatro Barras (25.109). Seguido de Contenda (19.827), Quitandinha (18.823), Tijucas do Sul (18.279), Cerro Azul (16.240), Piên (14.179), Balsa Nova (13.871), Bocaiuva do Sul (13.804), Agudos do Sul (10.646) e Campo do Tenente (7.666).

Na outra ponta, três municípios do Vale do Ribeira são os que têm o menor número de habitantes na RMC. A população estimada de Doutor Ulysses, segundo o IBGE, é de 5.773 pessoas, a de Tunas do Paraná é de 6.302 pessoas e a de Adrianópolis 6.327 habitantes.

Como os cálculos foram feitos pelo IBGE?

As Estimativas da População foram calculadas com base nas Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação, Revisão 2024, e nos totais populacionais dos municípios enumerados pelos Censos Demográficos 2010 e 2022.

“As populações recenseadas nos municípios nos dois últimos Censos foram ajustadas e serviram de base para o estabelecimento da tendência de crescimento da população para as Estimativas da População até a data de referência, em 1º de julho de 2024”, explica o gerente de Projeções e Estimativas Populacionais do IBGE, Marcio Minamiguchi. “A cada ano são incorporadas nas estimativas municipais de população as alterações de limites geográficos que porventura aconteçam entre os municípios”.

