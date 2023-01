Moradores do Capão Raso vão ganhar sete quilômetros de asfalto novo, espalhados em onze ruas do bairro contempladas para receber obras de requalificação das vias.

A Rua Marechal Rondon é uma das ruas do bairro que recebe serviços de requalificação do pavimento, dentro do programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Curitiba. No local as obras compreendem o trecho entra a Rua Atílio Brunetti e o Córrego Capão Raso.

Melhor locomoção

O estudante Diego do Vale, 30 anos ao lado da mãe, Ângela do Vale, 57, e os vizinhos, Rita de Cássia, 57, e Lauro dos Santos Junior, 51, acompanhavam o andamento dos trabalhos em frente aos portões de suas casas.

“Está ficando muito bom, melhora a estrutura da rua e do bairro, valoriza a região. Para mim, que sou cadeirante, ajuda na minha locomoção. Vou precisar fazer menos manutenções na cadeira e me deslocar com mais facilidade”, elogiou Diego do Vale.

A vizinha Rita de Cássia, contou que vivenciou todas as melhorias da rua. “Agora, estava só buraco e os remendos já não duravam. Moro aqui há 50 anos. Vi o saibro, vi chegar o antipó e achava que não ia ver chegar o asfalto. Mas chegou”, disse a dona de casa.

7 km de vias contempladas no bairro

Outras dez ruas do Capão Raso estão contempladas. Já foram finalizadas as obras na Rua Jaime Rodrigues da Rocha, que foi requalificada em 1.765,3 metros, desde o cruzamento com a Rua Winston Churchill até o final da via; a Rua Alberto Kramer, entre as ruas Olindo Sequinel e Jaime Rodrigues da Rocha (90,7m); a Rua Francisco Camargo Pinto, entre as ruas Olindo Sequinel e Jaime Rodrigues da Rocha (90,5m) e a Rua Jandevir Roberto Cecato, entre as ruas Bortolo Gusso e a Santa Regina (425m).



Além da Rua Marechal Rondon, estão em fase de execução as ruas Odair Pazello, entre a Laudelino Ferreira Lopes e José Alcides de Lima (180m); José Zaleski, entre a Laudelino Ferreira Lopes e Mário Salgado Ribeiro (350m); Antônio Freitas Barbosa, entre a Francisco Raitani e Professor João Mazzarotto (650m) e Doutor Armando Fajardo, entre a Bortolo Gusso e Miguel Gaska (343 m).



Também estão no cronograma desta etapa do programa a Rua Olindo Sequinel, entre a Avenida Winston Churchill e Rua Lauro Corona (1.513m), no trecho compreendido e a Bortolo Gusso, Deputado Iracy Vianna e a BR-476 (703 metros).