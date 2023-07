Bairro central de Curitiba terá bloqueios durante a manhã de domingo

A XI Corrida de Rua da Rone, marcada para este domingo (09), vai ocasionar alguns bloqueios no bairro Rebouças. A largada da prova é às 6h50, no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Paraná, localizado na Avenida Mal. Floriano Peixoto, 1401, no Rebouças, com previsão de término às 9 horas.

Durante a corrida, não haverá bloqueio total nas vias, mas os motoristas precisam redobrar a atenção, pois irão compartilhar as ruas com os participantes do evento esportivo. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão auxiliar motoristas e pedestres.

Os atletas vão passar pelas ruas Getúlio Vargas, Dário Lopes dos Santos, Professora Annette de Macedo, São Joaquim, Engenheiros Rebouças, Hildebrando de Araújo, Dario Lopes dos Santos, Comendador Franco, Engenheiros Rebouças, Marechal Floriano Peixoto e Getúlio Vargas.

Desvios de ônibus

Com os bloqueios de trânsito na região do Rebouças, 14 linhas de ônibus terão desvios e a estação-tubo Templo Maior ficará desativada das 5h às 10h. As linhas com alteração são: 175-Bom Retiro/PUC; 461-Sta Bárbara; 462-Petrópolis; 463-Solitude; 464-A.Munhoz/Jd.Botânico; 465-Erasto Gaertner; 466- Estudantes; 471- V. São Paulo; 472-Uberaba; 475-Canal Belém; 477-V.Macedo Via Guabirotuba; 505-Boqueirão/Centro Cívico; 702-Caiuá/Cachoeira; 979-Turismo. As alterações podem ser conferidas aqui.

