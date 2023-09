A banda Bad Religion confirmou show em Curitiba. A apresentação será dia 1º de dezembro na Live. A turnê faz parte da programação da banda em eventos na América do Sul. Os ingressos já estão sendo comercializados pelo Disk Ingresso nos valores entre R$ 149,50 (meia-entrada) e R$ 299 (inteira). A classificação indicativa do show é 18 anos.

Depois do show em Curitiba, o Bad Religion segue para São Paulo para uma única apresentação no Primavera Sound, em 03 de dezembro (domingo). A turnê do Bad Religion pela América Latina também tem datas confirmadas na Argentina, Chile, Peru e Colômbia entre novembro e dezembro deste ano.

A última vez que a banda esteve em Curitiba foi em outubro de 2019 também no palco da Live Curitiba.

