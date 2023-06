Avô de adolescente é preso suspeito de estuprar a própria neta no Paraná

Um homem de 54 anos foi preso suspeito de estuprar a própria neta, uma adolescente de 16 anos, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A Polícia Civil prendeu o suspeito nesta terça-feira (13).

De acordo com a delegada Ana Paula, que investiga o caso, os abusos começaram quando a vítima tinha 14 anos e passou a morar com o suspeito. O homem utilizava a violência e intensas ameaças para praticar os abusos.

“Além disso, apuramos e durante a oitiva, a vítima afirmou que era obrigada a tomar a pílula do dia seguinte para evitar gravidez”, afirma a delegada.

O indivíduo foi encaminhado à cadeia pública. Caso condenado pelo crime de estupro, pode pegar de 8 a 12 anos de reclusão.

Denuncie!

Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR e 181, do Disque Denúncia.

Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190.

