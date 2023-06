Lotofácil 2836 quase “causa infarto” em nove apostadores da Grande Curitiba

Foi por pouco, por muito pouco que nove apostadores da Grande Curitiba não meteram a mão na bolada da Lotofácil concurso 2836, sorteada nesta terça-feira no Espaço Loterias da Caixa.

O sorteio fez quatro milionários que acertaram 15 dezenas (prêmio de R$ 1,1 milhão para cada), mas outros 450, entre eles os nove moradores de Curitiba e região metropolitana, ficaram “no quase”, cravando 14 acertos.

+ Leia mais: Mega-Sena concurso 2600 paga R$ 45.000.000,00 nesta quarta-feira

Quem raspou no prêmio máximo ficou com R$ 1.710,94, o que já garante o rancho do mês, acerta o aluguel atrasado ou engorda a suada poupança. Em Curitiba, foram seis apostas vencedoras. Elas foram feitas nas seguintes casas lotéricas:

Casa Lotérica Mateis Leme (Hipermercado Condor, loja 13, Rua Nilo Peçanha, 1000)

Loterias Ana Paula (Av. Marechal Floriano Peixoto, 9056, Centro)

Loterias da Ceasa (BR 116, 16.000, Umbará )

Millenium Loterias (Rua São José dos Pinhais, 1535, Sítio Cercado)

Morumby Loterias (Avenida Paraná, 1250, Cabral)

Real Loterias (Rua Salgado Filho, 2638, Prado Velho)

Ainda tivemos apostas vencedoras na Loterias Paloma (Colombo), W.K. Loterias (Fazenda Rio Grande), Lotérica Central (Pinhais) e Lotérica Cruzeiro (São José dos Pinhais), além de outras 17 apostas vencedoras com 14 pontos em outras cidades do Paraná.

Para apostar na Lotofácil basta ir até uma casa lotérica ou acessar o portal Loterias Online da Caixa e pagar R$ 3 pelo jogo simples. Acertando 15 números entre os 25 disponíveis, você leva o prêmio máximo.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos