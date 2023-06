Com o progresso das obras de recuperação da orla de Matinhos, que agora se estendem para os pontos mais centrais da cidade, o Instituto Água e Terra (IAT) reforça a importância de moradores e turistas seguirem atentos aos avisos de segurança, a fim de evitar acidentes.

Desde o início das ações de expansão das redes de microdrenagem em maio, o canteiro de obras avançou para as avenidas Atlântica, Beira-Mar e Paraná, além das ruas Ponta Grossa, Antonina, Ceciliano Tavares e Paranaguá. Essas áreas são conhecidas por terem um fluxo intenso de pedestres e veículos automotores.

LEIA TAMBÉM:

>> Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção

>> Novidades do caso em Cambé: suspeito de ligação com ataque é preso em Pernambuco

Por essa razão, é crucial que as pessoas fiquem atentas às placas, faixas, cercas e áreas isoladas ao longo dos locais com intervenção, onde o Consórcio Sambaqui, formado por sete empresas vencedoras da licitação pública, está realizando a modernização do município litorâneo.

A fase atual dos trabalhos inclui melhorias na macrodrenagem, construção de guias-correntes e headlands, além da revitalização paisagística da própria orla.

“Os alertas, como as placas indicativas nos canteiros de obras, têm o objetivo de evitar acidentes, pois ainda há riscos devido à presença de máquinas em operação. Portanto, orientamos a população a respeitar as informações fornecidas nos comunicados. Somente assim garantiremos a segurança de todos”, ressaltou José Luiz Scroccaro, diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT.

Histórico

Desde março de 2022, moradores e turistas convivem com as obras em Matinhos. Essa é a maior intervenção urbana da história do Litoral, com um investimento de R$ 314,9 milhões apenas nesta fase de recuperação.

As intervenções abrangem um trecho de 6,3 quilômetros entre o canal da Avenida Paraná e o Balneário Flórida. O projeto inclui engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico, estruturas marítimas semirrígidas, canais de macrodrenagem, redes de microdrenagem e revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de espécies nativas.

O objetivo é combater problemas ambientais históricos, como a erosão da praia, enchentes e ocupação inadequada da faixa de areia. Com mais de 75% das obras concluídas, a expectativa é que a operação seja finalizada até o segundo semestre de 2024.

Etapas

A revitalização da orla é dividida em duas etapas, com um investimento total de R$ 500 milhões. Além da fase atual em execução, o projeto prevê uma segunda etapa, sem data definida, que visa recuperar o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne. Também estão previstas a instalação.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos