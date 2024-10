Atletas do Paraná que participaram dos Jogos de Paris são homenageados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os 63 paranaenses que participaram dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris em 2024 foram homenageados na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) em sessão solene realizada na segunda-feira (21). Receberam a homenagem atletas, paratletas e técnicos que integraram a maior delegação da história do estado em uma olimpíada.

Cinco atletas paranaenses voltaram dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com medalhas. Os paratletas conquistaram 10 medalhas, contribuindo para que o Brasil conseguisse posição histórica com 89 medalhas nas Paralimpíadas.

Durante a sessão solene foram destacados os programas do estado, como o Geração Olímpica e Paralímpica (GOP), que concede bolsas financeiras a atletas e treinados para apoiar a formação e aperfeiçoamento dos atletas e paratletas, e o Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte (Proesporte), financiado pelo contribuinte do ICMS, que pode destinar parte do valor devido para projetos na área.

Dos 63 integrantes da delegação do Paraná, 40 são apoiados por um ou ambos os programas.

Foram chamadas para a bancada, representando os demais homenageados, as medalhistas e bolsistas do programa Geração Olímpica e Paralímpica Julia Soares (bronze por equipes na ginástica artística na Olimpíadas) e Débora Borges Carneiro (medalhista de prata nos 100 metros peito na Paralímpiadas).

Atletas e técnicos, um por um, receberam a homenagem que concedeu, em nome da Alep, “congratulações pela brilhante e excepcional participação nas Olimpíadas de Paris 2024, além de seus esforços, conquistas e relevantes serviços prestados ao esporte paranaense, brasileiro e mundial”.