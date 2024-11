Atenção: Samu está atendendo temporariamente por outro número

A Prefeitura de Curitiba informou que, por conta de um problema de telefonia da Operadora Oi, o telefone 192 da Central do Samu está fora do ar neste sábado (23). Alternativamente, a Central do Samu está atendendo urgências e emergências pelo telefone (41) 3350-9004.

A transferência da Central do Samu do endereço da Rua Atílio Bório – onde funcionou por 17 anos -, para a Rua Anne Frank, no bairro Hauer, foi concluída na sexta-feira (22). A Central agora fica no novo Centro de Regulação de Urgência Matheos Chomatas.

De acordo com informações da prefeitura, o telefone 192, que não deixou de funcionar durante essa transição e mesmo após a mudança concluída, inesperadamente parou de receber as ligações na manhã deste sábado.

A operadora Oi não informou a previsão de retorno do serviço. A Prefeitura ainda acrescentou que está adotando medidas administrativas e judiciais cabíveis em relação ao contrato com a companhia de telefones Oi.