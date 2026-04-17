Atenção motorista: bloqueio emergencial complica o trânsito de Curitiba nesta sexta-feira (17)

O início desta segunda quinzena de abril exige atenção redobrada dos motoristas que circulam por Curitiba. Intervenções importantes para o avanço das obras do Novo Inter 2, além de alterações permanentes no sentido de vias em bairros residenciais, impactam o fluxo em eixos estruturais e ruas de grande movimento. A recomendação é que os condutores planejem seus trajetos com antecedência para evitar atrasos, especialmente nos horários de pico.

Um novo bloqueio emergencial no trânsito de Curitiba afeta o trânsito no Barreirinha nesta sexta-feira (17/4). A passagem em nível no cruzamento da Rua Flávio Dallegrave com a Avenida Anita Garibaldi terá bloqueio parcial das 8h às 17h para manutenção emergencial na linha férrea, realizada pela empresa Rumo Logística.

A interdição ocorre apenas no sentido bairro-Centro, com desvio pela própria Rua Flávio Dallegrave, permitindo o retorno à Avenida Anita Garibaldi mais à frente, nas proximidades do Parque Barreirinha. Para quem trafega no sentido Almirante Tamandaré, não haverá desvio, mas é necessária atenção redobrada à sinalização devido à presença de equipes e equipamentos na via.

O serviço é crucial para evitar riscos de descarrilamentos e tombamentos de composições.

Mudanças de Sentido

No bairro Bom Retiro, a Rua Coronel João Guilherme Guimarães passou a ter sentido único de circulação desde a manhã da última quinta-feira (16). O fluxo agora segue obrigatoriamente da Rua Dr. Roberto Barrozo em direção à Rua Teffé. Segundo a Superintendência de Trânsito (Setran), a medida é definitiva e visa organizar o tráfego local, proporcionando maior segurança tanto para motoristas quanto para pedestres que circulam na região.

Obras e Bloqueios

As intervenções do projeto Novo Inter 2 seguem como o principal ponto de atenção na capital. No Campina do Siqueira, a Rua Major Heitor Guimarães permanece com bloqueio parcial no trecho entre a Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza e a Alameda Júlia da Costa. A interdição ocupa a pista da esquerda e as vagas de estacionamento, com previsão de duração de 40 dias.

Já no bairro Hauer, a Rua Carlos de Laet está com bloqueio total entre as ruas Hipólito da Costa e Evaristo da Veiga para serviços de escavação e terraplanagem. Como alternativa, os motoristas que seguem no sentido norte podem utilizar a Rua Hipólito da Costa para acessar as ruas Bartolomeu Lourenço de Gusmão ou Bom Jesus de Iguape, retornando à Carlos de Laet pela Rua Evaristo da Veiga.

Local Bairro Tipo de Intervenção Impacto e Duração Rua Major Heitor Guimarães Campina do Siqueira Bloqueio parcial (esquerda) Obras do Novo Inter 2; previsão de 40 dias. Rua Carlos de Laet Hauer Bloqueio total Escavação e terraplanagem; desvios sinalizados. Rua Roberto Hauer Hauer Bloqueio parcial Correção de erosão na pista; tráfego em meia pista. Rua Prof. Francisco Mendes Uberaba Bloqueio parcial Ampliação da rede de drenagem; acesso local garantido. Rua Flávio Dallegrave c/ Av. Anita Garibaldi Barreirinha Bloqueio parcial (sentido bairro-Centro) Manutenção emergencial em linha férrea; das 8h às 17h.

Liberação de Tráfego

Uma notícia positiva para quem circula pela região do Tarumã: o trânsito nas alças de acesso às vias marginais sob o viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral foi liberado. Com isso, os acessos laterais próximos ao Super Muffato e ao DNIT voltaram ao funcionamento normal, facilitando também a conexão com a Linha Verde e o fluxo escolar do Colégio Militar.