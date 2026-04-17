Estradas

BRs 277 e 376 têm trânsito intenso no feriadão de Tiradentes: movimento em tempo real

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 17/04/26 07h30
A imagem mostra carros circulando em um trecho da BR-277.
BR-277 tem trânsito intenso no feriado de Tiradentes com 115 mil veículos. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Quem planeja viajar neste feriado prolongado de Tiradentes deve preparar a paciência. Nesta sexta-feira (17), o fluxo de veículos nas principais rodovias que cortam o Paraná já é intenso. Com a previsão de que mais de 115 mil veículos desçam para o litoral apenas pela BR-277, motoristas enfrentam gargalos logísticos e obras estratégicas em diversos pontos do estado.

O pico de movimento é esperado para a tarde e noite desta sexta, entre 15h e 20h. Somado ao tráfego pesado, há previsão de pancadas de chuva para Curitiba e região, o que exige atenção redobrada.

Litoral e Santa Catarina: pontos de atenção

As rotas para as praias são as mais sobrecarregadas desde as primeiras horas do dia:

  • BR-277 (Curitiba – Paranaguá): No km 37,9, em Morretes, a faixa 2 e o acostamento estão interditados no sentido litoral. O tráfego opera em mão dupla pela faixa 1, gerando lentidão pontual.
  • BR-376 (Sentido Guaratuba/SC): Entre Tijucas do Sul e Guaratuba (do km 663 ao 672), a rodovia opera em pista simples em determinados pontos, o que retém o fluxo rumo às praias catarinenses.
  • PR-407: A ligação entre a BR-277 e Praia de Leste já apresenta densidade de tráfego na chegada ao litoral.

Bloqueios críticos em Curitiba e interior

Atenção especial para quem circula pela capital e região metropolitana, onde obras de infraestrutura causam mudanças drásticas no trajeto:

Contorno Sul (BR-376)

O ponto mais sensível para o motorista curitibano é na região da CIC. Há um bloqueio total entre os km 594 e 595. O tráfego está sendo desviado integralmente pelas vias marginais (próximo à Volvo e Rua Eduardo Sprada). Segundo a concessionária Via Araucária, esta intervenção deve durar até o dia 6 de maio.

As rodovias BR-116 (Régis Bittencourt) sentido São Paulo e sentido Planalto Sul também registram aumento gradativo de veículos, mas sem interdições totais registradas até o momento.

Interior do Estado

  • Ponta Grossa: Bloqueio parcial na BR-376/PR-151 devido a obras de duplicação nos Campos Gerais.
  • Londrina (PR-445): Entre Lerroville e Irerê, podem ocorrer bloqueios temporários para detonação de rochas.
  • Foz do Iguaçu (PR-469): A Rodovia das Cataratas apresenta bloqueios intermitentes para obras de revitalização.

Melhores horários e dicas de segurança

Para evitar o pior do congestionamento, a recomendação é evitar o deslocamento no final da tarde desta sexta-feira.

Dica de Ouro: Se possível, antecipe sua viagem para o período da manhã ou opte pela madrugada de sábado. Com a pista molhada prevista para a noite, a visibilidade nas serras (277 e 376) será reduzida.

A adoção de cuidados simples pode fazer toda a diferença para uma condução mais segura:

  • Verificar a calibragem e o estado dos pneus;
  • Conferir o funcionamento dos freios;
  • Checar os níveis de óleo e da água do motor;
  • Avaliar o sistema de iluminação, incluindo faróis e lanternas;
  • Certificar-se de que todos os ocupantes utilizam o cinto de segurança;
  • Planejar o abastecimento para evitar imprevistos durante o trajeto.

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

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