BRs 277 e 376 têm trânsito intenso no feriadão de Tiradentes: movimento em tempo real

Quem planeja viajar neste feriado prolongado de Tiradentes deve preparar a paciência. Nesta sexta-feira (17), o fluxo de veículos nas principais rodovias que cortam o Paraná já é intenso. Com a previsão de que mais de 115 mil veículos desçam para o litoral apenas pela BR-277, motoristas enfrentam gargalos logísticos e obras estratégicas em diversos pontos do estado.

O pico de movimento é esperado para a tarde e noite desta sexta, entre 15h e 20h. Somado ao tráfego pesado, há previsão de pancadas de chuva para Curitiba e região, o que exige atenção redobrada.

Litoral e Santa Catarina: pontos de atenção

As rotas para as praias são as mais sobrecarregadas desde as primeiras horas do dia:

BR-277 (Curitiba – Paranaguá): No km 37,9, em Morretes, a faixa 2 e o acostamento estão interditados no sentido litoral. O tráfego opera em mão dupla pela faixa 1, gerando lentidão pontual.

No km 37,9, em Morretes, a faixa 2 e o acostamento estão interditados no sentido litoral. O tráfego opera em pela faixa 1, gerando lentidão pontual. BR-376 (Sentido Guaratuba/SC): Entre Tijucas do Sul e Guaratuba (do km 663 ao 672), a rodovia opera em pista simples em determinados pontos, o que retém o fluxo rumo às praias catarinenses.

Entre Tijucas do Sul e Guaratuba (do km 663 ao 672), a rodovia opera em em determinados pontos, o que retém o fluxo rumo às praias catarinenses. PR-407: A ligação entre a BR-277 e Praia de Leste já apresenta densidade de tráfego na chegada ao litoral.

Bloqueios críticos em Curitiba e interior

Atenção especial para quem circula pela capital e região metropolitana, onde obras de infraestrutura causam mudanças drásticas no trajeto:

Contorno Sul (BR-376)

O ponto mais sensível para o motorista curitibano é na região da CIC. Há um bloqueio total entre os km 594 e 595. O tráfego está sendo desviado integralmente pelas vias marginais (próximo à Volvo e Rua Eduardo Sprada). Segundo a concessionária Via Araucária, esta intervenção deve durar até o dia 6 de maio.

As rodovias BR-116 (Régis Bittencourt) sentido São Paulo e sentido Planalto Sul também registram aumento gradativo de veículos, mas sem interdições totais registradas até o momento.

Interior do Estado

Ponta Grossa: Bloqueio parcial na BR-376/PR-151 devido a obras de duplicação nos Campos Gerais.

Bloqueio parcial na BR-376/PR-151 devido a obras de duplicação nos Campos Gerais. Londrina (PR-445): Entre Lerroville e Irerê, podem ocorrer bloqueios temporários para detonação de rochas .

Entre Lerroville e Irerê, podem ocorrer bloqueios temporários para . Foz do Iguaçu (PR-469): A Rodovia das Cataratas apresenta bloqueios intermitentes para obras de revitalização.

Melhores horários e dicas de segurança

Para evitar o pior do congestionamento, a recomendação é evitar o deslocamento no final da tarde desta sexta-feira.

Dica de Ouro: Se possível, antecipe sua viagem para o período da manhã ou opte pela madrugada de sábado. Com a pista molhada prevista para a noite, a visibilidade nas serras (277 e 376) será reduzida.

A adoção de cuidados simples pode fazer toda a diferença para uma condução mais segura:

Verificar a calibragem e o estado dos pneus;

Conferir o funcionamento dos freios;

Checar os níveis de óleo e da água do motor;

Avaliar o sistema de iluminação, incluindo faróis e lanternas;

Certificar-se de que todos os ocupantes utilizam o cinto de segurança;

Planejar o abastecimento para evitar imprevistos durante o trajeto.

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

🚙Trânsito lento do km 614 ao km 628 da BR-376/PR, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina, devido a um reflexo de acidente anterior.



✅No momento, não há interdição da via. — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) November 15, 2024

✅ Movimentação na BR 277 rumo ao Litoral do Paraná segue intensa neste meio de dia. Não há incidentes ao longo das estradas, contudo existem registros de congestionamentos em alguns pontos devido a alta circulação de veículos.



Pontos de Lentidão



➡️ BR 277 – Sentido Praias do… — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) November 15, 2024