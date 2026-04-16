Cruzamento no Barrerinha terá bloqueio parcial nesta sexta-feira

O cruzamento da Rua Flávio Dallegrave com a Avenida Anita Garibaldi, no Barrerinha, terá bloqueio parcial de tráfego nesta sexta-feira (17/4), das 8h às 17h, para manutenção emergencial na linha férrea. A intervenção será realizada pela empresa Rumo Logística devido ao desgaste identificado na superestrutura ferroviária, que apresenta risco de descarrilamentos e tombamentos das composições.

A interdição ocorre apenas no sentido bairro-Centro, com desvio pela própria Rua Flávio Dallegrave. Os motoristas poderão retornar à Avenida Anita Garibaldi mais à frente, nas proximidades do Parque Barreirinha. Para quem trafega no sentido Almirante Tamandaré, não haverá desvio, sendo necessária atenção à sinalização devido à presença de equipes e equipamentos na via.

Agentes de trânsito estarão no local para auxiliar na organização do tráfego, especialmente no horário de pico. Todo o trecho contará com sinalização por meio de barreiras refletivas, cavaletes e apoio de bandeirinhas para orientação dos motoristas, sob responsabilidade da empresa Rumo Logística.