Obras do Novo Inter 2 avançam e restringem tráfego em grandes corredores de Curitiba

Semana será marcada por bloqueios parciais e totais no Campina do Siqueira, Hauer e Uberaba; saiba como ficam as rotas no entorno da Major Heitor Guimarães.

Os motoristas que circulam pelas regiões Oeste e Sul de Curitiba devem se preparar para uma semana de canteiros de obras ativos e mudanças no fluxo de veículos. O avanço do projeto Novo Inter 2 traz intervenções de longo prazo em vias de grande movimento, como a Rua Major Heitor Guimarães e a Rua Carlos de Laet. O objetivo das frentes de trabalho é a requalificação do pavimento e a implantação de infraestrutura para o transporte coletivo.

OBRAS E BLOQUEIOS PARCIAIS

Campina do Siqueira (Rua Major Heitor Guimarães): Bloqueio parcial de uma pista e proibição de estacionamento entre a Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza e a Alameda Júlia da Costa. Duração: 40 dias (iniciado em 13/04). Impacto: O trânsito flui por faixas estreitas; ônibus seguem pela direita. A via recebe pavimentação em concreto.

Bloqueio parcial de uma pista e proibição de estacionamento entre a Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza e a Alameda Júlia da Costa. Campina do Siqueira (Rua Dep. Heitor Alencar Furtado): Restrição entre as ruas Hildebrando Cordeiro e Major Heitor Guimarães. Duração: Previsão até 26 de abril. Impacto: Requalificação da via lenta e calçadas. Recomenda-se evitar o trecho em horários de pico.

Restrição entre as ruas Hildebrando Cordeiro e Major Heitor Guimarães. Uberaba (Rua Professor Francisco Mendes): Bloqueio parcial entre a Av. Sen. Salgado Filho e a Rua Mendes Gonçalves. Duração: Período de execução da nova rede de drenagem. Impacto: Acesso garantido a moradores, mas tráfego lento para os demais veículos devido à instalação de tubulação para evitar alagamentos.

Bloqueio parcial entre a Av. Sen. Salgado Filho e a Rua Mendes Gonçalves.

INTERDIÇÕES TOTAIS

Hauer (Rua Carlos de Laet): Bloqueio total na Rua Carlos de Laet, entre as ruas Hipólito da Costa e Evaristo da Veiga. Duração: Até 29 de abril. Impacto: Interrupção total do fluxo para terraplanagem. O desvio sugerido utiliza as paralelas Bartolomeu Lourenço de Gusmão e Bom Jesus de Iguape.

Bloqueio total na Rua Carlos de Laet, entre as ruas Hipólito da Costa e Evaristo da Veiga.

TRANSPORTE COLETIVO

No Campina do Siqueira, as linhas que percorrem a Major Heitor Guimarães mantêm o itinerário, mas operam exclusivamente pela faixa da direita durante as obras. No Hauer, linhas que cruzam a Carlos de Laet podem sofrer atrasos pontuais devido aos desvios no entorno.