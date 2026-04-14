Obras do Novo Inter 2 avançam e restringem tráfego em grandes corredores de Curitiba

Semana será marcada por bloqueios parciais e totais no Campina do Siqueira, Hauer e Uberaba; saiba como ficam as rotas no entorno da Major Heitor Guimarães.
Os motoristas que circulam pelas regiões Oeste e Sul de Curitiba devem se preparar para uma semana de canteiros de obras ativos e mudanças no fluxo de veículos. O avanço do projeto Novo Inter 2 traz intervenções de longo prazo em vias de grande movimento, como a Rua Major Heitor Guimarães e a Rua Carlos de Laet. O objetivo das frentes de trabalho é a requalificação do pavimento e a implantação de infraestrutura para o transporte coletivo.
OBRAS E BLOQUEIOS PARCIAIS
- Campina do Siqueira (Rua Major Heitor Guimarães): Bloqueio parcial de uma pista e proibição de estacionamento entre a Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza e a Alameda Júlia da Costa.
- Duração: 40 dias (iniciado em 13/04).
- Impacto: O trânsito flui por faixas estreitas; ônibus seguem pela direita. A via recebe pavimentação em concreto.
- Campina do Siqueira (Rua Dep. Heitor Alencar Furtado): Restrição entre as ruas Hildebrando Cordeiro e Major Heitor Guimarães.
- Duração: Previsão até 26 de abril.
- Impacto: Requalificação da via lenta e calçadas. Recomenda-se evitar o trecho em horários de pico.
- Uberaba (Rua Professor Francisco Mendes): Bloqueio parcial entre a Av. Sen. Salgado Filho e a Rua Mendes Gonçalves.
- Duração: Período de execução da nova rede de drenagem.
- Impacto: Acesso garantido a moradores, mas tráfego lento para os demais veículos devido à instalação de tubulação para evitar alagamentos.
INTERDIÇÕES TOTAIS
- Hauer (Rua Carlos de Laet): Bloqueio total na Rua Carlos de Laet, entre as ruas Hipólito da Costa e Evaristo da Veiga.
- Duração: Até 29 de abril.
- Impacto: Interrupção total do fluxo para terraplanagem. O desvio sugerido utiliza as paralelas Bartolomeu Lourenço de Gusmão e Bom Jesus de Iguape.
TRANSPORTE COLETIVO
- No Campina do Siqueira, as linhas que percorrem a Major Heitor Guimarães mantêm o itinerário, mas operam exclusivamente pela faixa da direita durante as obras. No Hauer, linhas que cruzam a Carlos de Laet podem sofrer atrasos pontuais devido aos desvios no entorno.