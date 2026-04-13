Moradores do Uberaba recebem obra de drenagem contra alagamentos

A Prefeitura de Curitiba começou no dia 6 de abril a implantação de uma nova rede de drenagem na Rua Professor Francisco Mendes, no bairro Uberaba. A obra foi solicitada pelos moradores durante o programa Fala Curitiba, edição de 2024, como prioridade para evitar alagamentos causados por chuvas fortes na região.

A intervenção prevê a instalação de aproximadamente 550 metros de tubulações com diâmetros entre 80 centímetros e 1,20 metro. As estruturas vão ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais e reduzir pontos de alagamento, trazendo mais segurança durante períodos de chuvas intensas.

O aposentado Benedito Queiroz, morador há mais de 40 anos na região, acompanha os trabalhos do quintal de casa. “O povo pediu e a Prefeitura está fazendo. As manilhas são muito grandes, dá para ver que alguma coisa vai melhorar sem dúvida”, afirmou.

Para a execução dos serviços, a Rua Professor Francisco Mendes está com bloqueio parcial entre a Avenida Senador Salgado Filho e Rua Mendes Gonçalves. O acesso aos moradores está garantido e o local está sinalizado.

A nova rede terá início na esquina da Rua Professor Francisco Mendes com a Senador Salgado Filho, seguindo até a Rua José Luciano de Pauli, onde as águas serão direcionadas ao Córrego do Areiãozinho. Ao final dos trabalhos, haverá recomposição completa do pavimento e das calçadas.

O investimento é de R$ 2,3 milhões, com recursos próprios do município. O prazo estimado de execução é de cinco meses, podendo variar conforme as condições climáticas. A obra integra o PRO Curitiba, programa que reúne projetos de transformação da cidade com investimentos que superam R$ 6 bilhões até 2028.