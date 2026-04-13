Rua Carlos de Laet terá bloqueio total para obras até 29 de abril

A Rua Carlos de Laet, entre as ruas Hipólito da Costa e Evaristo da Veiga, no bairro Hauer, terá bloqueio total a partir das 9h desta terça-feira (14/4). A interdição ocorre para obras de escavação e terraplanagem do Projeto Novo Inter 2 e deve seguir até o dia 29 de abril. O trecho está sinalizado com desvios para auxiliar motoristas e garantir a fluidez do trânsito.

Os condutores que trafegam pela Rua Carlos de Laet no sentido norte encontrarão o cruzamento com a Rua Hipólito da Costa bloqueado. Como alternativa, poderão acessar a Rua Hipólito da Costa, à direita ou à esquerda, para chegar às ruas Bartolomeu Lourenço de Gusmão ou Bom Jesus de Iguape, seguindo até a Rua Evaristo da Veiga, por onde será possível retornar à Rua Carlos de Laet.

Já os motoristas que circulam pela Carlos de Laet no sentido sul encontrarão o cruzamento com a Rua Evaristo da Veiga bloqueado. A alternativa é acessar a Evaristo da Veiga, à direita ou à esquerda, para chegar às ruas Bartolomeu Lourenço de Gusmão ou Bom Jesus de Iguape, seguindo até a Rua Hipólito da Costa, por onde será possível retornar à Carlos de Laet.

Para quem segue no sentido leste pela Rua Cleto da Silva, haverá interrupção no cruzamento com a Rua Carlos de Laet. O desvio poderá ser feito pela Rua Bom Jesus de Iguape, à direita ou à esquerda, seguindo até as ruas Hipólito da Costa ou Evaristo da Veiga e, posteriormente, pela Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão para retornar à Cleto da Silva.

A intervenção na Rua Carlos de Laet integra o Projeto Novo Inter 2, que prepara a cidade para a modernização do transporte público e melhoria da infraestrutura urbana. A via está sendo requalificada para formar binário com a Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão. No total, serão 2.090 metros de obras com serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação em concreto, calçadas, nova iluminação, paisagismo e sinalização nos bairros Uberaba, Boqueirão e Hauer.