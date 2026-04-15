Curitiba

Trânsito em Curitiba hoje: Obras no Hauer exigem atenção redobrada (e paciência)

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 15/04/26 08h01
Imagem mostra uma obra no meio de uma rua de Curitiba. Há uma retroescavadeira e uma placa de 'trânsito impedido"
Implantação de nova rede de drenagem no bairro Uberaba bloqueia o trânsito nesta quarta-feira (15). Foto: Ricardo Marajó/Secom.

Intervenções para correção de erosão e implantação de rede de drenagem causam bloqueios parciais em vias importantes; agentes de trânsito orientam o fluxo no local.

O dia começa com atenção voltada para os bairros Hauer e Uberaba. Nesta quarta-feira (15/04), motoristas que circulam pela região sudeste de Curitiba encontrarão pontos de lentidão devido a obras emergenciais e de infraestrutura. No Hauer, uma correção de erosão exige o fechamento de meia pista, enquanto no Uberaba, a continuidade da instalação de uma nova rede de drenagem altera o acesso a ruas residenciais e de conexão.

Obras e Bloqueios Parciais

  • Hauer (Rua Roberto Hauer):
    • Local: Cruzamento com a Marginal Leste do Canal Belém.
    • Horário: Das 9h às 16h30.
    • Impacto: O tráfego flui em meia pista para a realização de sondagem e correção de uma erosão. Agentes de trânsito estarão no local para orientar os condutores.
  • Uberaba (Rua Professor Francisco Mendes):
    • Local: Trecho entre a Avenida Senador Salgado Filho e a Rua Mendes Gonçalves.
    • Duração: Obra em andamento (longa duração).
    • Impacto: Bloqueio parcial para a implantação de 550 metros de tubulação de drenagem. O acesso é restrito a moradores, e a sinalização indica atenção máxima para quem transita pela área.
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