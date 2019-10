O poder público não consegue abraçar e solucionar todos os problemas das grandes cidades. Desta forma, as ONGs e associações suprem boa parte desta demanda, sejam na área social, de saúde ou meio ambiente. Uma delas é a Associação Promocional da Adolescente, que fica no bairro Vista Alegre, em Curitiba. Recentemente a entidade perdeu um grande patrocínio que tinha e está precisando de ajuda urgente para não fechar as portas, continuar seu trabalho e pagar dívidas que ficaram pendentes, devido à interrupção abruta do patrocínio.

Para isto, a Associação promove, neste próximo domingo (6), a partir das 14h, um bingo no salão da Paróquia Bom Pastor (Rua Victório Viezzer, 820 – Vista Alegre). O primeiro prêmio é de R$ 500, além de outros 27 prêmios. As cartelas custam R$ 5 (3 cartelas), R$ 10 (7 cartelas) e R$ 15 (10 cartelas).

A irmã Diva, que iniciou estes trabalhos há mais de três décadas, sabe que só o bingo não resolverá todas as dívidas que a associação tem, principalmente trabalhistas, por conta da demissão que precisou fazer de funcionários. Por isto, além de convidar para o evento, ela agradece a quem puder ajudar de outras formas.

O que faz a Associação?

A entidade procura promover um futuro melhor para adolescentes do sexo feminino, retirando-as principalmente das drogas e da prostituição. A entidade promove atividades de profissionalização, além de dar orientação psicológica e outros apoios sociais que as jovens precisam para seguir uma vida longe da violência. A maioria das garotas que passou pela associação da irmã Diva saíram da situação de risco, conscientizaram-se dos perigos que corriam, várias voltaram a estudar, conseguiram bons empregos e muitas casaram-se e constituíram família.

Contato da Associação: Rua Romulo Gutierrez, 294 – Vista Alegre – Fone: 3335-5251