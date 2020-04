O número de casos de novo coronavírus chegou a 358 em Curitiba, após oito novas confirmações. Nas últimas 24 horas, uma morte também foi registrada, subindo para oito o total de óbitos na capital do Paraná. Entre os infectados, 120 já estão recuperados da doença e liberados do isolamento. Os dados são do boletim desta quarta-feira (15), divulgados pela secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e pela médica infectologista, Marion Burger, em transmissão pelo Facebook, que contou com a participação do prefeito Rafael Greca.

Números da Covid-19

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a oitava morte em decorrência da contaminação por coronavírus em Curitiba foi a de um idoso de 82 anos, que tinha doenças crônicas, como cardiopatia, doença neurológica e renal, e estava entre os pacientes de maior gravidade acompanhados pelas autoridades de saúde.

Curitiba investiga atualmente 109 casos e já descartou outras 924 suspeitas da doença. A SMS investiga também óbitos suspeitos de covid-19: atualmente são 69 casos, 65 descartados e quatro que aguardam resultado.

Pacientes

Desde o primeiro caso confirmado no dia 11 de março, 113 pessoas precisaram de internamento devido a complicações causadas pela infecção em Curitiba. 55 delas continuam hospitalizadas, 29 em estado grave.

Na cidade, a média de idade das pessoas confirmadas com covid-19 é de 45,5 anos, variando de 1 a 96 anos. Já a média de idade dos pacientes internados é de 61 anos.

Coronavírus no Brasil