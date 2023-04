Asfalto novo acaba com espera de quase 30 anos no Hauer e Boqueirão

Trechos de mais duas vias da Regional Boqueirão estão ganhando asfalto novo, acabando com uma espera que já chegava há 30 anos. As ruas Professora Maria Assumpção, no Hauer, e Antônio Schiebel, no Boqueirão estão em obras avançadas para a remodelação total da via. Se o tempo continuar ajudando, as intervenções realizadas devem estar prontas na próxima semana.

Para quem mora ou passa Rua Maria Assumpção, a intervenção tem caráter especial. Isso poque a rua vai trocar os 684 metros de antipó existentes entre as Ruas Sônia Maria e Frei Henrique de Coimbra por asfalto de qualidade e as benfeitorias que o acompanham: além de sinalização, sistema de drenagem.

O trecho concentra imóveis comerciais, de serviços e residenciais e complementa o trabalho de pavimentação realizado pela Prefeitura na via. No ano passado, a benfeitoria passou em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Boqueirão.

Pavimentação em dia

Obras de reciclagem asfáltica na Regional Boqueirão. Foto: Pedro Ribas/SMCS

Na Rua Antônio Schiebel, entre William Booth e Marechal Floriano Peixoto, mil metros do antigo pavimento serão reciclados para formar a nova cobertura. A aplicação da mistura formada por pedra brita, cimento e asfalto antigo visa impedir a deterioração do pavimento.

Morador na Antônio Schiebel há quase 30 anos, Maurício Klechovicz torce para que finalmente o pavimento novo resista ao tempo. “Olha eu moro aqui há mais de vinte anos e o asfalto foi melhorando com o passar do tempo. Espero que agora seja o definitivo, por que os primeiros eram só uma casquinha. Agora vamos ver como fica”, contou à reportagem.

Além de beneficiar estabelecimentos comerciais, um Centro de Educação Infantil e residências, a obra melhora as condições de operação das linhas de transporte coletivo que passam por ali. Uma delas é o Inter 3.

