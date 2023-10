Curitiba já conta com um colorido diferente nesta primavera. Pelas ruas, praças e parques da cidade é fácil se deparar com a beleza da floração de árvores como os jacarandás, corticeiras, ipês-amarelos e chuva de ouro. Espetáculo da natureza que encanta e rende belas fotos aos curitibanos e turistas.

Entre os destaques, estão as corticeiras, que podem chegar a 35 metros e têm flores que desabrocham em setembro e continuam durante outubro. As flores vermelhas das corticeiras enfeitam o Centro Cívico, em frente ao Palácio Iguaçu, e os parques São Lourenço e Barigui, entre outros locais.

Corticeira na Praça Dezenove de Dezembro. Foto: José Fernando Ogura/SMCS
Corticeira florida no Parque Barigui. Foto: José Fernando Ogura/SMCS
Corticeira embeleza o Parque Barigui. Foto: José Fernando Ogura/SMCS
Jacarandás na Avenida Iguaçu. Foto: Renato Próspero/SMCS
Jacarandás na Avenida Iguaçu. Foto: José Fernando Ogura/SMCS
Foto: Renato Próspero/SMCS

Já os jacarandás, com suas flores roxas, florescem de agosto a novembro. O roxo dos jacarandás pode ser visto nos dois lados da Avenida Iguaçu, entre os bairros Rebouças, Batel e Vila Izabel, e também dentro do Passeio Público, o primeiro parque de Curitiba, no Centro.

Intervenções na arborização pública

A gerente de Parques da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Walquíria Pizatto Lima, explica que os parques são áreas remanescentes de florestas e que também sofreram intervenções paisagísticas da arborização pública da Prefeitura.

“Em todo o ano temos árvores de diferentes espécies e com florações de diversas cores e tonalidades nos parques. Agora na primavera temos no Passeio Público composições de jacarandás e de chuva de ouro, com flores roxas e amarelas”, explicou Walquíria.

Além da beleza, o conforto térmico é um dos benefícios que as árvores trazem ao meio ambiente, além do sequestro de gases do efeito estufa da atmosfera. Com o desafio 100 mil árvores para Curitiba, a Prefeitura informa que fez o plantio de 400 mil novas árvores, desde 2019. O programa também incentiva a população a plantar árvores, com a entrega de mudas nas Ruas da Cidadania.

Árvore imponente

Thiago dos Reis, no Parque Barigui. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Visitando Curitiba, Thiago dos Reis, morador de Gramado (RS), parou a bicicleta ao lado da ciclovia do Parque Barigui, no último dia 9, para tirar fotos da imponente corticeira que se destaca na paisagem. “É uma árvore bonita, sou fotógrafo e aqui o ângulo ficou muito bom para as fotos e vídeos. Eu estava caminhando e aluguei essa bicicleta para explorar mais o parque, valeu a pena”, contou o turista, que está passando férias em Curitiba.

