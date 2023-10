Celebrado nesta segunda-feira (16), o Dia Mundial do Pão traz uma boa notícia para quem curte aquele pãozinho francês com café da manhã de todo dia. Trinta e quatro padarias de Curitiba estão participando de uma ação que dá 22,5% de desconto no preço dão paozinho francês nesta segunda-feira.

Segundo o Sindicado da Industria de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná (SipCep), a ação visa expor para a população de forma prática a elevada carga tributária que recaí sobre esse item de consumo diário, presente no cotidiano de milhares de brasileiros.

Além disso, uma nobre ação social faz parte da celebração. Durante a Semana do Pão (16 a 20 de Outubro), os clientes são convidados a doar seus cupons fiscais, que serão revertidos em apoio à Igreja Batista de Curitiba. Esta instituição realiza diversas ações sociais em prol da comunidade, tornando a celebração ainda mais significativa.

“No dia de hoje o pão francês caiu 22,5%. Vamos recolher o imposto devido, mas vamos dar esse desconto ao cliente”, ressaltou Vilson Felipe Borgmann, presidente do SipCep.

Padarias de Curitiba tem desconto de 22,5% no pão francês

PANIF. MISTER PÃO JUVEVÊ – Endereço: RUA MANOEL EUFRASIO, 868, JUVEVE

PANIFICADORA MIHRA –Endereço: RUA SIMAO BOLIVAR, 504, JUVEVE

PANIF.SAINT MARCUS – Endereço: RUA VEREADOR WASHINGTON MANSUR, 621, AHÚ

PANIFICADORA E CONFEITARIA ÓPERA – Endereço: RUA MARIA BAUER SIEGMUND, 498, PILARZINHO

DI PANI PÃES E DOCES – Endereço: RUA MAXIMO JOAO KOPP, 29, SANTA CÂNDIDA

PANEBENE – Endereço: RUA PADRE GERMANO MAYER, 465, CRISTO REI

PADARIA AMÉRICA BACACHERI 2 – Endereço: RUA ESTADOS UNIDOS, 412, BACACHERI

PADARIA AMÉRICA 1 – Endereço: RUA PRESIDENTE CARLOS CAVALCANTI, 942, SÃO FRANCISCO

PADARIA AMÉRICA 3 – Endereço: AV CORONEL DULCIDIO, 2371, ÁGUA VERDE

FAMILIA FARINHA – Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DA LUZ, JD SOCIAL

FENIX PANIFICADORA E CONFEITARIA – Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, 407, CENTRO

PANIF. RICO PÃO – Endereço: AV. MARECHAL DEODORO, 1055, CENTRO

PANIF. DOCE PALADAR – Endereço: RUA ENGENHEIRO REBOUÇAS, 2983, REBOUÇAS

LAPATISSERIE SILVA JARDIM – Endereço: AVENIDA SILVA JARDIM, 1219, REBOUÇAS

FERNANDES PÃES E DOCES – Endereço: ENG. ALBERTO MONTEIRO DE CARVALHO, 1204, CAPÃO DA IMBUIA

VERDASCA PANIF. E CONFEITARIA – Endereço: RUA PROFESSOR JOAO DOETZER, 613, JD DAS AMÉRICAS

PANIFICADORA MAGIA DO PÃO – Endereço: AV. SENADOR SALGADO FILHO.3742, UBERABA

PANIFICADORA EMPÓRIO MAGIA – Endereço: AV. CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, 1721, UBERABA

PANIF.CHEIRINHO DE PÃO – Endereço: RUA ANNE FRANK, 4027, BOQUEIRÃO

PAOZINHO DA HORA-loja 1 – Endereço: ENGENHEIRO NIEPCE DA SILVA, 27, PORTÃO

PAOZINHO DA HORA-Loja 2 – Endereço: AV. REPUBLICA ARGENTINA, 1571, AGUA VERDE

PÃOZINHO DA HORA -Loja 3 – Endereço: Av. JOÃO BETEGA ,899, PORTÃO

PÃOZINHO DA HORA -Loja 4 – Endereço: AV.GUILHERME PUGSLEY 2160, AGUA VERDE

PÃO DELICIA PANF. E CONFEITARIA – Endereço: RUA HUGO GUSSO, 159, CAPÃO RASO

BRIOCHE PÃES E DOCES -l – Endereço: RUA AUGUSTO STRESSER, 843, JUVEVE

BRIOCHE- ll – Endereço: AV SILVA JARDIM, 2332, BATEL

PADARIA TOSCANE – Endereço: PREFEITO PIO ALBERTI, 555, JD. MARIA JOSE

FLORENZE PÃES E DOCES – Endereço: RODOVIA DA UVA, 1360, ROÇA GRANDE

PANIF. SANTO ANTONIO – Endereço: AV: MARINGÁ, 2700, ATUBA

MASTERPÃO PANIFICADORA – Endereço: R. ARNALDO THÁ, 244, FAZENDINHA

PANIF. NOVA SÃO LUCAS – Endereço: R ANTONIO LAGO, 353, BOA VISTA

