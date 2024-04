Três pistas da Rua Coronel Dulcídio, no Centro de Curitiba, estão interditadas na manhã desta sexta-feira (12) após a queda de uma árvore gigante durante a madrugada. O tronco da árvore está interditando a importante rua no Centro de Curitiba, o que gera um caos em todo o entorno. A orientação é não passar pelo trecho, pois existe um verdadeiro nó cego no trânsito daquela região; Agentes da Setran orientam os motoristas.

A Rua Comendador Araújo, que cruza a Coronel Dulcídio um pouco antes da árvore caída, que já tem trânsito intenso normalmente pela manhã, está completamente engarrafada. A árvore que caiu derrubou fios de energia e deixou imóveis da região sem luz. A Copel já trabalhava no trecho para reestabelecer o serviço.

A Rua Comendador Araújo e a Rua Coronel Dulcídio são importantes ligações entre o Centro e bairros de Curitiba. Quem chega ali naquele cruzamento precisa fazer desvios, o que gera grande complicação no trecho. A orientação, se possível, é desviar da região.

Árvore caiu e puxou cabos de energia da região. Foto: Reprodução/RPC.

Manda pra Tribuna!

