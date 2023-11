A Região Metropolitana de Curitiba vai ganhar, no próximo ano, uma ferramenta tecnológica para fomentar o turismo local, facilitando o acesso a informações sobre as atrações de cada um dos 29 municípios que a compõem. Cachoeiras, morros, trilhas, vinícolas para passar o dia com a família, parques, monumentos históricos, entre outras opções de lazer e gastronomia, estarão disponíveis para consulta em um aplicativo para smartphones.

Com o novo app, que será gratuito, o usuário poderá escolher seu passeio, verificar a rota e ainda encontrar restaurantes pelo caminho ou pousadas, por exemplo.

O app está em fase final de desenvolvimento por equipes técnicas, em uma parceria entre Prefeitura de Curitiba, Governo do Estado (Celepar e Secretaria de Estado do Turismo), Adetur Rotas do Pinhão e Pró-Metrópole.

“Um dos nossos principais objetivos desde o início deste ano foi a criação desse aplicativo do Portal do Turismo Metropolitano, que está sendo finalizado para entrar em operação em fevereiro de 2024”, adianta o secretário Leverci Silveira Filho da Secretaria Municipal Extraordinária para o Desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba.

A presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra, destaca que a RMC concentra uma população superior a 3,6 milhões de pessoas e tem um grande potencial turístico que pode contribuir para o desenvolvimento da região como um todo, além de aquecer a economia dos municípios.

O trabalho para viabilizar o app começou dentro do Pró-Metrópole, articulado pelo vice-prefeito Eduardo Pimentel, quando presidente do movimento (2021-2022). O Pró-Metrópole é um movimento de interesse público, sem fins lucrativos, com o objetivo de estimular o desenvolvimento produtivo integrado dos municípios da Grande Curitiba.

A ferramenta estará disponível nos sistemas operacionais para smarthphones e tablets Android e iOS.

