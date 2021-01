Para jogar na Mega Sena da Virada, sem precisar ir pessoalmente até uma casa lotérica, é possível utilizar os meios digitais disponibilizados pelas loterias da Caixa. Há o portal www.loteriasonline.caixa.gov.br, o aplicativo para celular, disponível para Android e iOS, e o internet banking para os correntistas do banco. As apostas na Mega da Virada podem ser feitas até as 17h desta quinta-feira (31).

Em todos esses canais de apostas online, é preciso ser maior de 18 anos. No portal e no aplicativo, é preciso fazer um cadastro que deve incluir as informações do CPF, endereço e cartão de crédito. As apostas podem ser feitas com escolha pessoal dos números ou na surpresinha.

As possibilidades nas várias modalidades de jogos, não só da Mega Sena da Virada, são a aposta simples (seis números, no caso da Mega Sena), as apostas com mais números, onde o apostador pode escolher todos os números ou apenas alguns e deixar o sistema preencher aleatoriamente o restante, ou ainda optar pela Surpresinha ou Teimosinha. Depois dessas definições, a aposta é finalizada clicando em “Colocar no Carrinho”.

Para continuar apostando em outras modalidades, é só selecionar uma das modalidades que aparecem na parte superior da página. Caso o apostador não queira fazer apostas em mais modalidades, deve clicar em “Ir para Pagamento” ao lado direito da página.

Ele paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no portal ou app é de R$ 30 e máximo de R$ 945 por dia.

No portal e aplicativo

Aposta favorita – Muitos apostadores têm o costume de jogar sempre os mesmos números. No portal ou app, é possível guardá-los como favoritos. Depois de selecionar os números, antes de incluir no carrinho, o apostador tem a opção de clicar em “Salvar como favorita”. Assim, a sequência de dezenas poderá ser usada facilmente em apostas futuras. Também é possível salvar todo o carrinho como favorito, possibilitando a chance de registrar, de uma só vez, as modalidades que mais gosta com os números de preferência. As apostas favoritas podem ser visualizadas na seção “Apostas”.

Combos – Segundo a Caixa, outra forma de apostar de maneira rápida pelo portal é optar pelos combos, que contém um conjunto pré-selecionado de apostas simples. Atualmente, estão disponíveis oito diferentes combos. Selecionando qualquer um deles, o apostador já garante o carrinho mínimo de compras e pode seguir direto para a tela de pagamento caso opte pela Surpresinha. O combo “Especial” é voltado exclusivamente para a Mega Sena da Virada, com sete apostas simples e total de R$ 31,50.

Conferência automática de resultados – No portal e aplicativo, o usuário pode conferir suas apostas de maneira automática. Basta clicar em “Conferir aposta”, ou ainda em “Conferir todas”. Se houver aposta premiada, será exibido na tela de detalhamento os valores, a faixa de premiação e os canais disponíveis para recebimento do prêmio. O app ainda permite a conferência de bilhetes físicos, pela leitura do código de barras.

Repassômetro – Com o objetivo de dar transparência e prestar contas à sociedade, na opção “Repasses Sociais” no aplicativo é demonstrado o valor repassado pela Caixa às áreas de educação, cultura, esporte, segurança e seguridade, dentre outras. Os valores são atualizados mês a mês.

Responsabilidade Social – ​O aplicativo também disponibiliza informações sobre o Programa de Jogo Responsável, um conjunto de medidas para promover educação e orientação para um jogo saudável.

