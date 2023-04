Após problemas, Sanepar promete regularizar medição de água na RMC

Após uma série de reclamações sobre a falta de leitura correta do consumo de água da Sanepar nas residências, a empresa informa que efetivou a contratação, em caráter emergencial, do serviço de leitura de consumo para atender a região metropolitana de Curitiba. Segundo a Sanepar, desde 20 de março, o serviço vinha sendo regularizado progressivamente.

A Companhia também afirma que qualquer “inconsistência na fatura será avaliada e, quando for o caso, corrigida”.

No caso de contas em débito automático, a Sanepar diz que o consumidor pode suspender o débito no banco e procurar a Sanepar para análise. Nas situações em que a conta já foi paga e for constatada cobrança a mais, a Sanepar faz a devolução ou como crédito em conta-corrente ou como crédito futuro na conta de água, conforme a preferência do cliente.

“A Sanepar não está efetuando corte no fornecimento de água neste momento e, portanto, há possibilidade de analisar as contas dos clientes que ainda tiverem dúvidas. Lembrando que a Companhia não faz corte nas ligações de água desde janeiro de 2020. E, em hipótese alguma, a Sanepar irá fazer cobrança indevida”, garante o diretor-presidente da empresa, Claudio Stabile.

Todas as dúvidas podem ser esclarecidas pelos canais de atendimento da Sanepar.

Serviços 24 horas por dia:

Whatsapp: (41) 99544-0115

Telefone: 0800 200 0115

Email: curitibarmc@sanepar.com.br

Site: www.sanepar.com.br (autoatendimento)

