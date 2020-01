Uma criança de apenas quatro anos não resistiu ao cair no Rio Açungui, em Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba. O menino estava desaparecido desde a tarde desta quarta-feira (08) e seu corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira (09) por equipes do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) e também Defesa Civil da cidade. O Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA), que é destaque da Tribuna desta quinta-feira, sobrevoou o local para ajudar nas buscas.

Segundo o Tenente Luiz Henrique Vojciechovski, do Gost, as equipes receberam a informação do desaparecimento do menino logo foram ao rio, ainda na quarta-feira, mas não tiveram sucesso. “Nesta quinta-feira, por volta das 5h30, os bombeiros foram novamente ao local e, perto das 9h, foi confirmado o encontro do corpo”, explicou. Uma das dicas dadas por especialistas é que crianças não mergulhem em rios sem corredeiras quando a água ultrapassar o joelho.

O menino caiu no rio enquanto brincava com outras crianças na quarta-feira, pouco depois do almoço. Familiares chegaram a encontrar algumas vestes do garoto em pontos do rio.

Foto: Colaboração.

Ainda nesta manhã as equipes responsáveis pelo resgate estavam no local aguardando o Instituto Médico Legal recolher o corpo do menino.