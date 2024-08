Após geada, previsão do tempo para Curitiba indica máxima de 30ºC

A saúde que lute!! Curitiba sai de uma temperatura mínima de 1,3ºC registrada na última quarta-feira (14), dia mais frio do ano, para nada menos que 27ºC de máxima em questão de 48 horas. Se avançarmos um pouco na previsão do tempo, a capital mais fria do Brasil terá máxima de 30ºC daqui exatamente uma semana. É mole? Que nada, é a previsão do tempo para Curitiba.

Segundo o Simepar, Curitiba ainda teve um friozinho na manhã desta quinta-feira, com 5,9ºC. A máxima em Curitiba nesta quinta-feira chega aos 23ºC.

O calor em Curitiba começa a ficar mais presente a partir da tarde desta quinta-feira, quando a temperatura ultrapassa os 20ºC. Nos próximos dias, grande amplitude térmica, com mínimas de 13 e máxima perto de 30ºC.

“Manhã ensolarada na maioria das regiões do Paraná. As exceções são o Vale do Ribeira, com nevoeiro, e o Litoral, com nuvens baixas. Embora ainda tenho feito mais frio no amanhecer, as temperaturas ganham rápida elevação e fica bem mais agradável nas próximas horas; isto é, destaque para a amplitude térmica ao longo do dia, disse o meteorologista Lizando Jacóbsen, dom Simepar.

De acordo com o Simepar um ar mais aquecido ganha força no interior paranaense, por isso as temperaturas ficam bastante elevadas no oeste, noroeste e norte, com valores acima dos 30°C. Nas praias continua com nuvens/nevoeiros e a temperatura pouco varia.

Como lidar com a amplitude térmica em Curitiba?

Em Curitiba, a amplitude térmica, que é a diferença de temperatura entre o dia e a noite, pode ser bem grande, especialmente no inverno. Para lidar com isso:

Vista-se em camadas: Comece com uma camiseta ou blusa leve e acrescente um casaco ou suéter por cima. Isso permite que você ajuste sua roupa conforme a temperatura muda ao longo do dia. Leve sempre um casaco: Mesmo que o dia comece quente, as noites podem esfriar rapidamente, então é bom estar preparado. Hidrate-se: A mudança de temperatura pode afetar a pele e os lábios, então beber água regularmente ajuda a manter a hidratação. Preste atenção na previsão do tempo: Isso ajuda a se preparar melhor para as mudanças de temperatura ao longo do dia.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Povo unido! População não quer o corte de 237 árvores em Curitiba. E agora? Conhece? Loja com armas e itens esportivos faz 80 anos em Curitiba Top 10! Quais são os bairros de Curitiba com maior valorização de imóveis??