A UPA do bairro Boa Vista, em Curitiba, está reaberta para atendimentos de urgência e emergência. A unidade ficou fechada ao público por 28 dias para obras de reforma.

O local ficou fechado por 28 dias para realização de serviços como revisão hidráulica, revisão elétrica, manutenção preventiva de equipamentos, troca de piso, reparos em paredes, limpeza de coberturas e calhas e pintura geral.

“Diariamente, a UPA Boa Vista atende uma média de 500 a 600 pessoas. Foi necessário fechar a unidade para as obras de revitalização. Agora, o ambiente está mais agradável e adequado para o grande fluxo de atendimento”, disse a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

O atendimento na UPA segue um protocolo de classificação de risco internacional, que prioriza o atendimento de pacientes com situações de urgência e emergência. A classificação por cores define o grau de risco dos pacientes e o tempo necessário para atendimento: vermelho é emergência; laranja, muito urgente; amarelo, urgente; verde, pouco urgente; e azul é não urgente.

