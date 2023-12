Em quatro dias da Operação Natal, mais de 2500 autos de infração foram realizados pelo Polícia Rodoviária Estadual (PRE), sendo que duas pessoas perderam a vida nas estradas paranaenses. Comparado a 2022, redução de 83% nos óbitos.

De acordo com o balanço divulgado pela PRE, 6.341 imagens de radar com veículos em excesso de velocidade foram flagrados,sendo 3.292 veículos abordados e 2.625 autos de infração realizados por variados artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo que 53 desses autos foram lavrados por embriaguez ao volante e 8 destes ainda foram presos pelo crime de embriaguez, um aumento de notificações de embriaguez de 51%, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Um caso chamou a atenção no excesso de velocidade. Um veículo trafegava a 186 km/h, Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. A situação ocorreu na PR 418, Contorno Norte, local que a velocidade da via é de 80 km/h. Nesse local, em 1h30min de operação foram flagrados 130 veículos em excesso de velocidade.

Outro ponto de abuso de velocidade dos motoristas foi em Marmeleiro, sudoeste do Paraná, na PRC 280, no dia 22 de dezembro. Em 2h30min de duração, foram flagrados 481 veículos em excesso de velocidade, sendo que o limite legal é de 80 km/h.

Menos acidentes fatais

Comparado a 2022, redução de 36% nos sinistros, passando de 84 para 54, tendo registro de 2 óbitos e 76 feridos, diminuição de 83% e 15%, respectivamente, em comparação ao mesmo período no ano passado, que registrou 12 óbitos e 89 feridos.

