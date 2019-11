A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE Curitiba), em parceria com a empresa de impacto sócio-ambiental E.M.A.S. Ariscas, realiza no próximo sábado (23), domingo (24) e segunda-feira (25) a primeira edição do APAExonados por Brechó. Roupas de marcas famosas, com preços bastante acessíveis, serão vendidas para arrecadar dinheiro para a manutenção da instituição.

Quem for ao brechó também poderá concorrer ao sorteio de pelo menos 50 brindes oferecidos pelos parceiros do evento. Para concorrer, os interessados precisam visitar o brechó e preencher um cadastro. Em seguida, é necessário seguir os perfis da APAE Curitiba e da E.M.A.S. Ariscas no Instagram, curtir a página no Facebook e marcar 3 amigos na postagem.

Nos dias do evento, além do sorteio de brindes, serão realizados pequenos desfiles e o APAExonados por café. Quem participar estará contribuindo diretamente com a causa da pessoa com deficiência. A APAE Curitiba é uma associação sem fins lucrativos que atua à 56 anos atendendo pessoas com deficiência intelectual e/ou múltiplas do nascimento ao fim da vida. Essa atuação se divide em 3 pilares: educação, saúde e assistência social.

O brechó será das das 10h às 20h, na APAE do Batel, que fica na Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1597. Mais informações no telefone (41) 3322-9339 ou no site da APAE.