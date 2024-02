Compagas expande distribuição de GNV em Ponta Grossa

A Compagas anuncia a expansão da distribuição de Gás Natural Veicular (GNV) em Ponta Grossa em parceria com a rede Trevo de postos de combustíveis. O início da nova operação está previsto para a segunda quinzena de fevereiro na unidade localizada na Av. Visconde de Mauá, nº 4.800, estrategicamente posicionada anexo à Rodovia BR 376, no Km 473, próximo ao Portal de Ponta Grossa. Essa expansão representa um avanço significativo na oferta de gás natural para o setor de transportes, em especial para atendimento aos veículos pesados, visto que o município conecta importantes rotas logísticas no Paraná.

O CEO da Compagas, Rafael Lamastra Jr, ressalta o compromisso da empresa em promover a expansão do mercado de GNV, buscando viabilizar rotas de transporte do interior ao Porto de Paranaguá para escoamento da produção agropecuária. “Nosso objetivo é implementar pontos de abastecimento de GNV adequados e adaptados para veículos pesados nas principais rodovias e rotas de escoamento de cargas, permitindo trajetos com maior autonomia dos veículos com uma energia mais limpa”, diz o executivo.

Além dos motoristas de veículos pesados que poderão contar com um novo ponto de abastecimento de gás no Estado, o posto Trevo atenderá frotistas, motoristas de aplicativos, taxistas e usuários do GNV nos veículos leves. “Com o início de operação do novo posto, os motoristas de Ponta Grossa e região passarão a contar com mais uma opção para abastecimento do GNV e aproveitar todas as vantagens econômicas e ambientais”, completa do diretor técnico-comercial da Compagas, Fábio Morgado.

Com um volume potencial de 2 mil m³/dia, o Posto Trevo está pronto para atender à demanda por GNV na região. Marcio Belon, proprietário da rede Trevo de postos, destaca a importância da parceria com a Compagas. “O custo-benefício para aqueles que usam o GNV vem da combinação da maior autonomia com abastecimento e custos operacionais mais baixos por quilômetro rodado, tornando-o uma opção atraente, especialmente para motoristas que percorrem longas distâncias regularmente. Estamos muito satisfeitos em trazer mais uma opção de abastecimento de GNV para Ponta Grossa e região”, destaca.

VANTAGENS DO GNV – Uma das principais vantagens do uso do GNV é o maior rendimento. Isso se justifica pela maior capacidade média de rodagem – com o GNV é possível percorrer 14 quilômetros (km) por m³, já com o etanol essa distância é de 7 km por litro e com a gasolina, o motorista faz, em média, 10 km por litro. Considerando também o menor preço de venda, o GNV pode proporcionar uma economia de até 40% para aqueles que o utilizam. Importante destacar, ainda, que os motoristas paranaenses que possuem o kit GNV instalado e a documentação em dia têm um desconto de 70% no IPVA, pagando alíquota de 1% sobre o valor do veículo, enquanto para os demais é de 3,5%.

No quesito ambiental, ainda que o GNV tenha origem fóssil, ele emite menos poluentes do que os combustíveis líquidos, especialmente por ter uma queima mais limpa, com menos fuligem e menor geração de dióxido de carbono (o gás que mais contribui para o efeito estufa no planeta). Comparado à gasolina, por exemplo, com o uso do GNV a emissão chega a ser até 30% menor. Também é de fácil dispersão na atmosfera, o que reduz os riscos de acidentes e vazamentos.

No site da Compagas é possível conferir a lista de oficinas e organismos de inspeção credenciados para fazer a instalação do kit GNV. Qualquer veículo movido a gasolina ou etanol pode fazer a conversão para o GNV. O custo médio da conversão é de R$ 5 mil e o investimento pode ser recuperado em um curto período graças à competitividade e à economia proporcionada ao usuário que percorre longos trajetos diariamente.

No site www.compagas.com.br/simulador o consumidor também pode acessar o Simulador de Economia e calcular o tempo de retorno do investimento e a economia que o GNV proporciona em relação ao etanol e à gasolina.