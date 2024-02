Eurobike Fleet Service passa a oferecer o BYD Seal para locação

O BYD Seal é a mais recente aquisição da Eurobike Fleet Servive, um serviço de locação de automóveis Premium diferenciado para oferecer modelos sob medida para os desejos e necessidades de cada cliente. O BYD Seal é um “Sport Coupé” de quatro portas, elétrico, com 531 cv de potência, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos e com autonomia de 372 km pelo ciclo PBEV. O valor mensal de locação proposto pela Eurobike Fleet Service é de R$ 9.990,00 por mês (R$ 13.990,00 se o veículo for blindado).

A Eurobike Fleet Service propõe uma experiência personalizada de locação de veículos Premium. Além das marcas representadas pelo Grupo Eurobike (Audi, BMW, BYD e MINI, além de esportivos da marca Porsche e os da importadora UK Motors, McLaren e Aston Martin), o cliente pode solicitar modelo Premium da marca de sua preferência. “É uma experiência plena de uso sem os custos da posse”, explica Renato Bernardes, diretor da Eurobike Fleet Service.

Os planos podem ter duração de 12 a 36 meses, com quilometragem mensal pré-determinada de acordo com as necessidades de cada cliente. A proposta gera também um estudo de perfil de uso e de cliente para que seja negociada uma apólice de seguro específica para cada contrato. “O cliente da Eurobike Fleet Service pode ter o carro Premium que desejar, sem restrições. Pode ser um carro blindado, elétrico, esportivo, híbrido e de alto luxo”, finaliza Bernardes.

Eurobike: mais de 20 anos de história

As marcas Audi, BYD, BMW, BMW Motos, MINI e Porsche estão no portfólio da Eurobike, que iniciou suas atividades em 2002 na cidade de Ribeirão Preto (SP). Já naquele primeiro momento, a empresa estabeleceu suas propostas: focar no mercado de carros esportivos e de luxo, ir além da venda de automóveis e serviços e oferecer produtos e experiências diferenciadas para seus clientes.

Atualmente, a Eurobike concentra-se nas marcas Audi (São Paulo e Goiânia), BMW e BMW Motos (Brasília e Ribeirão Preto), BYD (Ribeirão Preto), MINI (Brasília) e Porsche (Brasília e Goiânia). As vendas de seminovos Premium são feitas pela divisão Eurobike Special, presente em todas as cidades nas quais a Eurobike atua com as concessionárias de carros zero quilômetro. Em 2021, a Eurobike uniu-se à Stuttgart para criar a UK Motors, importadora e representante das marcas Aston Martin e McLaren (esta, trazida oficialmente pela Eurobike entre 2018 e 2021).

O slogan da Eurobike (“Guiados Por Emoção”) se aplica a todas as atividades da empresa. Ela está presente nas pistas por meio da participação em categorias do automobilismo brasileiro nas quais seja possível inscrever modelos das marcas representadas pelo grupo. Todas as atividades da Eurobike, inclusive as de incentivo cultural e esportivo, são divulgadas nas redes sociais da empresa e também na revista Eurobike Magazine, cuja edição impressa é distribuída nas concessionárias.