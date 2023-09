Animais do Zoo de Curitiba ganham picolés para aliviar o calor

Para suportar a onda de calor, os animais do Zoológico de Curitiba ganharam picolé nesta segunda-feira (25). Nem mesmo Ares, a onça-pintada macho, recusou o petisco. O morador, que nasceu em 2010, recebeu um picolé de extrato de sangue de carne oferecido e preparado pelos tratadores, equipe técnica e biólogos.

Além de Ares, foram distribuídos picolés de frutas e sangue para primatas, canídeos e alguns felinos para ajudar a enfrentar as altas temperaturas registradas nos últimos dias.

Segundo a bióloga e chefe do Serviço de Fauna do Zoológico de Curitiba Nancy Banevicius a ação faz parte da atividade de enriquecimento ambiental garantida aos animais para minimizar o calor.

“Além das frutas refrescantes, frutas congeladas e sorvetes de frutas, os recintos e algumas áreas internas do Zoológico são projetados para um microclima mais fresco, bem como a chuva artificial é acionada para refrescar a temperatura”, disse.

Espécies do zoo recebem picolé para enfrentar calor

Receberam os sorvetes e picolés 15 animais com aptidão para a atividade de enriquecimento ambiental. Dentre as espécies estão onças, pumas, macacos-aranha, mico-de-cheiro, macaco cuxiú, sagui do tufo branco, sagui do tufo preto, cachorro do mato, lobo-guará e raposa do campo.

A puma Mali é um dos animais que saborearam o picolé de extrato de carne. Mali vive no Zoológico de Curitiba desde 2021. Ela foi resgatada do interior do Paraná. Vítima de atropelamento, passou por cirurgia, tratamento com células-tronco, tem problemas neurológicos e motores.

Mali se move devagar, de modo mais lento, mas não rejeitou o picolé. A outra puma, Juma, com 10 anos, também receptiva ao sorvete, é uma sobrevivente de atropelamento de colheitadeira.

A macaca Nikima também adorou o refresco. Nikima foi resgatada de um circo e por isso, segundo a bióloga Nancy Banevicius, possui destreza para segurar o picolé com as mãos e saboreá-lo.

No Zoológico de Curitiba vivem 2.200 animais e 115 espécies. Dessas, 70 espécies são de aves, 35 de mamíferos e 10 de répteis.

