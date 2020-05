Uma autorização do Instituto de Água e Terra do Paraná (IAT) permitiu a Companhia de Saneamento, na noite deste domingo (17), a voltar a captar água no Rio Despique, atingido por um óleoduto que vazou após uma tentativa de furto em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, na sexta-feira. A ação criminosa deixou moradores de Fazenda Rio Grande, também na RMC, sem água entre sexta-feira e a noite deste domingo, justamente em um momento em que ocorre a pandemia de coronavírus e a maior seca dos últimos 23 anos.

+Leia mais! Sanepar inclui mais bairros de Curitiba e região no rodízio de água

Análises feitas na água do Rio Despique, logo abaixo do ponto do rompimento, em local intermediário no trecho de 8 quilômetros e no ponto de captação durante a madrugada e manhã deste domingo, bem como outra realizada às 14h de domingo, não apontaram a presença do produto que atingiu o Rio Despique. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Para evitar quaisquer problema o governo informou que vai continuar as análises nos próximos dias para garantir a qualidade de água.

+Leia mais! Dois bares fechados por não impedirem aglomeração de clientes

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?